Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет об одной из крупнейших ударных операций в Сирии и заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

Израиль совершил одну из самых крупных ударных операций в Сирии

Нетаньяху отдал приказ израильской армии захватить буферную зону в Сирии

Иран отказался помочь Асаду в боях с повстанцами

Падение режима Асада может повлечь за собой конфликт с привлечением стран региона и Турции

Владимир Зеленский сделал заявление о мобилизации

Гости сегодняшнего эфира:

журналист Сергей Ауслендер;

инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;

народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Напомним, США настаивают на понижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Этот вопрос является преимущественно политическим, а не военно-политическим, и может быть решен разными способами.

Владимир Зеленский заявил, что режимы президента Сирии Башара Асада и российского диктатора Владимира Путина основываются на насилии и репрессиях. За ужасные зверства и нарушения прав человека должно быть наказание.