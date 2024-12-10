Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет об одной из крупнейших ударных операций в Сирии и заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:
- Израиль совершил одну из самых крупных ударных операций в Сирии
- Нетаньяху отдал приказ израильской армии захватить буферную зону в Сирии
- Иран отказался помочь Асаду в боях с повстанцами
- Падение режима Асада может повлечь за собой конфликт с привлечением стран региона и Турции
- Владимир Зеленский сделал заявление о мобилизации
Гости сегодняшнего эфира:
- журналист Сергей Ауслендер;
- инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
- эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
- глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Напомним, США настаивают на понижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Этот вопрос является преимущественно политическим, а не военно-политическим, и может быть решен разными способами.
Владимир Зеленский заявил, что режимы президента Сирии Башара Асада и российского диктатора Владимира Путина основываются на насилии и репрессиях. За ужасные зверства и нарушения прав человека должно быть наказание.