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Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

10 декабря 2024 г. 17:58

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08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

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19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

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18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

Text

17:58 Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

Text

17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

Text

16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

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Text

13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

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08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

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08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет об одной из крупнейших ударных операций в Сирии и заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

  • Израиль совершил одну из самых крупных ударных операций в Сирии
  • Нетаньяху отдал приказ израильской армии захватить буферную зону в Сирии
  • Иран отказался помочь Асаду в боях с повстанцами
  • Падение режима Асада может повлечь за собой конфликт с привлечением стран региона и Турции
  • Владимир Зеленский сделал заявление о мобилизации

Гости сегодняшнего эфира:

  • журналист Сергей Ауслендер;
  • инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Напомним, США настаивают на понижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Этот вопрос является преимущественно политическим, а не военно-политическим, и может быть решен разными способами.

Владимир Зеленский заявил, что режимы президента Сирии Башара Асада и российского диктатора Владимира Путина основываются на насилии и репрессиях. За ужасные зверства и нарушения прав человека должно быть наказание.

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18:50 Пограничники показали видео уничтожения боевой техники россиян

18:46 В Сирии назначили исполняющего обязанности премьера — СМИ

18:35 В ОВА показали последствия удара россиян по Запорожью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

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