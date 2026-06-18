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Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

18 июня 2026 г. 13:05

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Гостями эфира День.LIVE стали вице-премьер-министр 2014-2019 годов Вячеслав Кириленко, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, спортивный комментатор Сергей Лукьяненко, депутат пяти созывов ВРУ Юрий Костенко, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин, политолог Павел Гай-Нижник, финансовый аналитик Виктор Гальчинский и пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского об обстреле Москвы.

"Если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва", — подчеркнул он.

По его словам, атаки на Россию являются ответом на удары по Украине, в частности по Киево-Печерской лавре. Кроме того, Зеленский призвал усилить санкции против российского энергетического сектора, теневого флота, банковской системы и оборонной промышленности.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что три кольца ПВО Москвы не сдержали атаку в ночь на 18 июня. По его словам, ответ на российские обстрелы полностью оправдан.

В частности, под удар попал стратегический Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 15 километрах от Кремля. В результате атаки произошёл масштабный пожар.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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