Зеленский сделал заявление про вступление в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление про вступление в ЕС — эфир Вечір.LIVE

27 января 2026 г. 17:50

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз в 2027 году станет одной из ключевых гарантий безопасности не только для нашего государства, но и для всей Европы. По его словам, Украина надеется на поддержку международных партнеров в достижении этой стратегической цели.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 26 января.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик;
  • глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко;
  • народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, до этого лидер Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Украина должна вступить в ЕС до 2030 года — это обеспечило бы стабильность и безопасность не только в Украине, но и в Европе.

А также глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что закрытие всех кластеров, необходимых для интеграции в ЕС, планируется до 2026 года.

