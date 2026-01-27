Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз в 2027 году станет одной из ключевых гарантий безопасности не только для нашего государства, но и для всей Европы. По его словам, Украина надеется на поддержку международных партнеров в достижении этой стратегической цели.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 26 января.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик;

глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко;

народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, до этого лидер Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Украина должна вступить в ЕС до 2030 года — это обеспечило бы стабильность и безопасность не только в Украине, но и в Европе.

А также глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что закрытие всех кластеров, необходимых для интеграции в ЕС, планируется до 2026 года.