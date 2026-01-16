Видео
Видео

Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE
Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

16 января 2026 г. 17:50

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026
18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

13:04 В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

14 января 2026
19:00 Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

18:31 Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

13:22 Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026
18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

13:27 Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

Потребление электроэнергии в Украине достигло 18 ГВт. При этом по словам Президента Украины Владимира Зеленского, возможности обеспечения составляли лишь 11 ГВт.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера по восстановлению разрушенных россиянами объектов инфраструктуры и работы по дальнейшей защите.

В эфире будут принимать участие:

  • народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
  • народный депутат, член экономического комитета Алексей Мовчан;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Напомним, что недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил о введении критического состояния энергетической инфраструктуры в Украине.

А до этого в столице создали резервное питание для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры города.

18:03 Зеленский провел встречу с Кубраковым — о чем говорили

18:01 Буданов вызывает уважение у американцев, — журналист

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

17:35 Соцвыплаты в Украине — кто имеет право на материальную помощь

17:32 Зеленский озвучил главную цель энергетического "Рамштайна"

17:28 В КГВА заявили о новых ограничениях на освещение в Киеве

17:13 Индустрия будущего — почему FabLab нужны университетам

17:12 Доллар и евро не могут замедлиться — что будет с курсами валют

17:06 Нацбанк обновил список "резервных" гособлигаций — детали

17:05 В Одессе СБУ задержало трех работников ТЦК — какие обвинения

18:03 Зеленский провел встречу с Кубраковым — о чем говорили

18:01 Буданов вызывает уважение у американцев, — журналист

17:35 Соцвыплаты в Украине — кто имеет право на материальную помощь

17:32 Зеленский озвучил главную цель энергетического "Рамштайна"

17:28 В КГВА заявили о новых ограничениях на освещение в Киеве

17:13 Индустрия будущего — почему FabLab нужны университетам

17:12 Доллар и евро не могут замедлиться — что будет с курсами валют

17:06 Нацбанк обновил список "резервных" гособлигаций — детали

17:05 В Одессе СБУ задержало трех работников ТЦК — какие обвинения

17:05 Как Марк Руффало изменил представление о кухнях в 2026 (фото)

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

15 января
18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

13:27 Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

