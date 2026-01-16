Потребление электроэнергии в Украине достигло 18 ГВт. При этом по словам Президента Украины Владимира Зеленского, возможности обеспечения составляли лишь 11 ГВт.
Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Вечір.LIVE
Гости эфира обсудят заявление украинского лидера по восстановлению разрушенных россиянами объектов инфраструктуры и работы по дальнейшей защите.
В эфире будут принимать участие:
- народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
- народный депутат, член экономического комитета Алексей Мовчан;
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- политтехнолог Олег Постернак;
- народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.
Напомним, что недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил о введении критического состояния энергетической инфраструктуры в Украине.
А до этого в столице создали резервное питание для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры города.