Потребление электроэнергии в Украине достигло 18 ГВт. При этом по словам Президента Украины Владимира Зеленского, возможности обеспечения составляли лишь 11 ГВт.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера по восстановлению разрушенных россиянами объектов инфраструктуры и работы по дальнейшей защите.

В эфире будут принимать участие:

народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;

народный депутат, член экономического комитета Алексей Мовчан;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

политтехнолог Олег Постернак;

народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Напомним, что недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил о введении критического состояния энергетической инфраструктуры в Украине.

А до этого в столице создали резервное питание для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры города.