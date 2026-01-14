Видео
Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

14 января 2026 г. 8:00

Text

17:55 Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

В ночь на 13 января Россия осуществила очередную масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях вражеского удара.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 января.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр позывной "Макар";
  • народный депутат, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн;
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
  • народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз;
  • военнослужащий, майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;
  • политолог Петр Олещук.

Ранее Зеленский назвал ключевую цель атак РФ и рассказал, сколько регионов оккупанты атаковали в ночь на 13 января.

Напомним, что в ночь на 13 января россияне атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова — есть погибшие и раненые.

В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

13 января 2026 г. 18:20
Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

13 января 2026 г. 13:08
Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

13 января 2026 г. 8:12
Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

12 января 2026 г. 17:55
В Украине сверхсложная ситуация со светом — эфир День.LIVE

В Украине сверхсложная ситуация со светом — эфир День.LIVE

12 января 2026 г. 13:14
Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

12 января 2026 г. 8:02
Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

9 января 2026 г. 21:00
Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

9 января 2026 г. 18:01

