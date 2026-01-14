В среду, 14 января, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство обороны в ближайшее время предложит конкретные решения по проблемам, накопившимся в работе территориальных центров комплектования и мобилизации. Речь идет о новом главе Минобороны Михаиле Федорове.

По словам главы государства, процесс мобилизации требует значительно более масштабных изменений, которые позволят расширить возможности как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в стране.

Во время совещания с Федоровым Зеленский также обсудил усиление защиты украинского неба, укрепление технологического потенциала Вооруженных Сил Украины и решение проблем, связанных с обеспечением фронта.

Напомним, что 14 января Михаил Федоров был назначен министром обороны Украины.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с Михаилом Федоровым, когда были определены первые ключевые приоритеты работы Министерства обороны Украины.