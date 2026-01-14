Видео
Україна
Видео

Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

14 января 2026 г. 18:31

Архив
В среду, 14 января, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство обороны в ближайшее время предложит конкретные решения по проблемам, накопившимся в работе территориальных центров комплектования и мобилизации. Речь идет о новом главе Минобороны Михаиле Федорове.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

По словам главы государства, процесс мобилизации требует значительно более масштабных изменений, которые позволят расширить возможности как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в стране.

Во время совещания с Федоровым Зеленский также обсудил усиление защиты украинского неба, укрепление технологического потенциала Вооруженных Сил Украины и решение проблем, связанных с обеспечением фронта.

Гостями эфира станут:

  • журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
  • депутат Киевского городского совета "Европейская Солидарность", Председатель комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук Леонид Емец;
  • соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко;
  • председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец;
  • председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
  • народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • эксперт по выживанию, Первая украинка-рекордсменка, которая покорила Эверест Татьяна Яловчак;
  • депутат Киевского городского совета Алла Шлапак.

Напомним, что 14 января Михаил Федоров был назначен министром обороны Украины.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с Михаилом Федоровым, когда были определены первые ключевые приоритеты работы Министерства обороны Украины.

