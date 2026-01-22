Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию 22 января для участия во Всемирном экономическом форуме. В Давосе он встретится с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Эфир День.LIVE 22 января
В День Соборности ведущие обсудят ключевые события второго дня Всемирного экономического форума в Давосе, участие украинской делегации, контакты с американскими партнерами и ожидаемую встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Гости эфира прокомментируют сигналы относительно мирного процесса, возможные переговоры США с РФ, роль "Совета мира" и позицию НАТО относительно войны в Украине.
В эфире также будут обсуждены темы экономики и финансов: ускорение кредита ЕС для Украины, рекордные цены на золото, курс валют, гуманитарная помощь Евросоюза и дискуссия вокруг налогов, НДС для ФОПов и субсидий.
Отдельные блоки посвящены энергетике, в частности, восстановлению отопления, переходу к прогнозируемым графикам отключений и работе городов в условиях кризиса.
Гсоти День.LIVE
- Михаил Непран — первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины
- Александр Вилкул — председатель Совета обороны Кривого Рога
- Игорь Тодоров — профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета
- Андриан Прокип — руководитель энергетических программ Украинского института будущего
- Олесь Доний — политолог, общественный деятель
- Ирина Борзова — народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта
- Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны
- "Ватра" — пресс-сержант стрелкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады
Напомним, советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин объявил о новых оборонных проектах, которые Украина будет развивать вместе с ЕС.
Также Стив Уиткофф заявил, что вскоре поедет в Киев.