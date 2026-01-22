Видео
Видео

Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

22 января 2026 г. 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию 22 января для участия во Всемирном экономическом форуме. В Давосе он встретится с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 22 января

В День Соборности ведущие обсудят ключевые события второго дня Всемирного экономического форума в Давосе, участие украинской делегации, контакты с американскими партнерами и ожидаемую встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Гости эфира прокомментируют сигналы относительно мирного процесса, возможные переговоры США с РФ, роль "Совета мира" и позицию НАТО относительно войны в Украине.

В эфире также будут обсуждены темы экономики и финансов: ускорение кредита ЕС для Украины, рекордные цены на золото, курс валют, гуманитарная помощь Евросоюза и дискуссия вокруг налогов, НДС для ФОПов и субсидий.

Отдельные блоки посвящены энергетике, в частности, восстановлению отопления, переходу к прогнозируемым графикам отключений и работе городов в условиях кризиса.

Гсоти День.LIVE

  • Михаил Непран — первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины
  • Александр Вилкул — председатель Совета обороны Кривого Рога
  • Игорь Тодоров — профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета
  • Андриан Прокип — руководитель энергетических программ Украинского института будущего
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель
  • Ирина Борзова — народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны
  • "Ватра" — пресс-сержант стрелкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады

Напомним, советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин объявил о новых оборонных проектах, которые Украина будет развивать вместе с ЕС.

Также Стив Уиткофф заявил, что вскоре поедет в Киев.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

