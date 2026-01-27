Президент Владимир Зеленский во время обращения отдельное внимание уделил вопросу защиты объектов энергетической инфраструктуры. Зеленский провел беседы с министром обороны Михаилом Федоровым и командующим Воздушных сил ВСУ Анатолием Кривоножко. Он анонсировал изменения для более быстрого реагирования средств ПВО.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 27 января

В эфире будут обсуждать ситуацию на фронте, в частности на Купянском направлении, вопросы рекрутинга и службы в боевых бригадах, а также инциденты по безопасности в прифронтовых регионах.

Также гости поговорят о последствиях ракетных ударов, состоянии энергетики, проблемах с отоплением, авариях в жилом секторе и действиях власти в условиях кризиса. В политической части эфира обсудят ход трехсторонних переговоров Украины, США и России, гарантии безопасности, евроинтеграционные перспективы и внутриполитические решения, в частности изменения в СНБО и антикоррупционные процессы. Также поднимут экономические темы, поддержку бизнеса, проблемы коммунальных услуг и правовую защиту граждан в случае непредоставления жилищно-коммунальных услуг.

Гости Ранок.LIVE

Анастасия Халецкая — младший лейтенант, начальница отделения коммуникаций 4 отдельной тяжелой механизированной бригады

Мария Зайцева — основательница БФ "Несокрушимый Харьков", член экспертного совета по правам человека в Харьковской области

Игорь Щупак — директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума"

Петр Олещук — политолог

Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах

Станислав Лифлянчик — эксперт по вопросам права

Олег Пендзин — исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба

Сергей Нагорняк — народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Денис Швыдкий — младший лейтенант, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"

Напомним, Владимир Зеленский также заявлял, что предыдущая встреча с Дональдом Трампом стала продуктивной для усиления ПВО Украины.

Ранее глава государства объяснял, стало ли меньше в Украине запасов ракет для ПВО.