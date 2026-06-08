Зеленский обсудит с лидерами ЕС ПВО для Украины: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании. В Лондоне он проведет переговоры с премьер-министром Киром Стармером, а также встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обсудят усиление ПВО Украины, безопасность Европы и дальнейшую координацию дипломатических шагов.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 8 июня.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог;

Дмитрий Плетенчук — спикер ВМС ВС Украины;

Михаил Линецкий — первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации;

Игорь Чаленко — политолог, председатель Центра анализа и стратегий;

Виктор Гальчинский — финансовый аналитик, ОО "Линия 102.Юа";

Дмитрий Леушкин — топливный эксперт, основатель группы компаний "Prime";

Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета.

Новини.LIVE информировали, что 7 июня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для важных международных переговоров. В Лондоне он проведет встречу с премьером Киром Стармером и примет участие в формате E3+Украина с участием лидеров Франции и Германии. Главными темами станут усиление ПВО, оборонное сотрудничество и дипломатические шаги для завершения войны.

Новини.LIVE также писали, что самолет Президента Владимира Зеленского изменил привычный маршрут во время визита в Великобританию. На этот раз борт вылетел в Лондон из Кишинева, хотя ранее для зарубежных поездок обычно использовался польский аэропорт Жешув-Ясенка. Причины изменения маршрута пока официально не сообщаются.