Україна
Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026 г. 8:00

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание и анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. Тем временем в Украине усиливаются графики отключений света, а Россия не прекращает атаки.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 15 января

В эфире будут говорить о ситуации на фронте, боевых действиях и потерях российской армии, а также о новых контрактах для военных и общем состоянии сил обороны. Отдельно обсудят пограничную безопасность, рост количества задержаний на границе с Беларусью.

Значительный блок будет посвящен внутренней политике и экономике: проблемам с бюджетом Министерства обороны, необходимости финансового аудита, рискам для малого бизнеса, возможным последствиям налоговых изменений и общей экономической ситуации в условиях энергетического кризиса. Отдельное внимание уделят введению чрезвычайного режима в энергетике, блэкаутам, подготовке городов к зиме и кризисным управленческим решениям.

В эфире также будут говорить о законодательных инициативах Верховной Рады, в частности жилищной реформе, усилении ответственности за угрозы чиновникам, аудите ТЦК, а также резонансных антикоррупционных делах и позиции фигурантов.

Отдельный международный блок будет касаться глобальной безопасности: позиций стран G7 относительно гарантий безопасности для Украины, дискуссий в ЕС о переговорных форматах с Россией, роли США, ситуации вокруг Гренландии и обострения на Ближнем Востоке, в частности риска военной операции США против Ирана.

Завершающей темой станет гуманитарное измерение войны - реабилитация военных и ветеранов, проблемы людей с протезами в условиях блэкаутов, развитие образования для взрослых и роль международных площадок в продвижении темы восстановления Украины.

Приглашенные гости Ранок.LIVE:

  • Андрей Шаповалов — главный сержант 3-го механизированного батальона, позывной "Черный"
  • Иван Крулько — народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя бюджетного комитета
  • Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины
  • Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления
  • Светлана Гриценко — член оргкомитета Украинского дома в Давосе, руководитель проектов RECOVERY и "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций
  • Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
  • Виктор Трегубов — начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник

Напомним, в КГГА раскрыли причины низкой подготовки власти к потенциальным блэкаутам в столице.

Между тем в Киевсовете инициировали отчет от шести заместителей главы Киевской городской государственной администрации, чтобы они объяснили, почему Киев был не подготовлен к отключениям света.

Зато премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила об усилении ПВО-защиты объектов энергетики.

