Территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым. Его будут обсуждать делегации Украины, России и США во время сегодняшних переговоров в Абу-Даби.
Об этом слушайте и смотрите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 23 января
Эфир будет сосредоточен на итогах Давосского форума и дипломатических сдвигах вокруг войны. Будут обсуждать договоренности по усилению противовоздушной обороны Украины, подготовку трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России в ОАЭ, возможные параметры прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и подходы сторон к территориальным вопросам и Донбассу. Отдельно будут говорить о формировании так называемого Совета мира Дональда Трампа и месте Украины в этой инициативе после завершения войны.
В эфире затронут тему безопасности на море и санкционного давления, в частности задержания российских танкеров, а также ситуацию на границе - попытки прорыва, статистику выезда граждан за границу, работу системы еЧерга и резонансные инциденты. Отдельно будут говорить о коррупционных разоблачениях в Госпогранслужбе.
Гости День.LIVE
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности"
- Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО"
- Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной"
- Ян Клишаев — позывной "Макгрегор", председатель ОО "Ветеранский корпус"
- Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины
- Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков
- Петр Олещук — политолог
- Александр Сушко — политолог-международник, исполнительный директор МФ "Возрождение"
Напомним, Владимир Зеленский расширил делегацию Украины, которая будет вести переговоры в ОАЭ.