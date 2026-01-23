Территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым. Его будут обсуждать делегации Украины, России и США во время сегодняшних переговоров в Абу-Даби.

Об этом слушайте и смотрите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 23 января

Эфир будет сосредоточен на итогах Давосского форума и дипломатических сдвигах вокруг войны. Будут обсуждать договоренности по усилению противовоздушной обороны Украины, подготовку трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России в ОАЭ, возможные параметры прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и подходы сторон к территориальным вопросам и Донбассу. Отдельно будут говорить о формировании так называемого Совета мира Дональда Трампа и месте Украины в этой инициативе после завершения войны.

В эфире затронут тему безопасности на море и санкционного давления, в частности задержания российских танкеров, а также ситуацию на границе - попытки прорыва, статистику выезда граждан за границу, работу системы еЧерга и резонансные инциденты. Отдельно будут говорить о коррупционных разоблачениях в Госпогранслужбе.

Гости День.LIVE

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности"

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО"

Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной"

Ян Клишаев — позывной "Макгрегор", председатель ОО "Ветеранский корпус"

Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины

Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков

Петр Олещук — политолог

Александр Сушко — политолог-международник, исполнительный директор МФ "Возрождение"

Напомним, Владимир Зеленский расширил делегацию Украины, которая будет вести переговоры в ОАЭ.