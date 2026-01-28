Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным. Он хочет лично с ним решить два наиболее проблематичных вопроса, оставшихся на мирных переговорах — территории и будущий контроль над Запорожской АЭС.

Об этом и не только услышите в прямом эфире Ранок.LIVE.

Темы эфира Ранок.LIVE

Ведущая и гости обсудят ситуацию с безопасностью и войну дронов: удары "Шахедов" по гражданским объектам, новые тактики врага, развитие украинских беспилотных систем и подготовку операторов. Гости эфира прокомментируют масштабы потерь в войне, технологический фактор, роль Starlink и запросы Украины на западное дальнобойное вооружение.

Отдельный блок посвящен переговорам и международной политике, в частности, подготовке 20-пунктного мирного плана, предстоящим трехсторонним встречам Украина - США - РФ, позиции администрации Трампа, действиям правительства Орбана и сигналам о возможном смягчении позиции российских переговорщиков.

Также в эфире гости прокомментируют массовые отключения света, импорт электроэнергии, убытки бизнеса, рекордный курс евро, рост цен на топливо и табак, а также миграционные процессы среди молодежи.

В фокусе будет и тема о роли искусственного интеллекта, ставка на технологическое преимущество вместо человеческого ресурса. Завершится эфир обсуждением темы права человека, преступлений оккупантов, обмен пленными, возможные выборы, экономическое восстановление, дерегуляция для бизнеса и безопасность и коммунальная ситуация в Николаеве.

Приглашенные гости Ранок.LIVE

Сергей Ярый — капитан, командир беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины"

Дмитрий Васильев — политический эксперт, президент Развивающего агентства "Рада"

Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук

Никита Клименко — ученый секретарь Института проблем искусственного интеллекта МОН и НАН Украины

Виктор Таран — руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук"

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека

Олег Гетман — экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации

Напомним, тем временем аналитики проанализировали действия и решения Владимира Путина. Российский диктатор не делает абсолютно ничего, чтобы закончить войну и не хочет никаких компромиссов.

Кроме того, Путин продвигает в Госдуму РФ провоенных кандидатов, которые всячески поддерживают антиукраинские настроения и одобряют боевые действия и геноцид украинцев.