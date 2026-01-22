Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу Украины, США и России. По его словам, переговоры могут состояться уже завтра или послезавтра в Объединенных Арабских Эмиратах, а инициатором выступил Вашингтон. Зеленский с иронией отметил, что надеется, что ОАЭ проинформированы о мероприятии, ведь "иногда такие сюрпризы поступают с американской стороны".

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Говорить на актуальные темы в студии Вечір.LIVE сегодня будут:

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"

Дмитрий Соломчук, нардеп от "Слуги народа"

Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Напомним, президент Украины встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе.

После встречи Зеленский сообщил о продуктивном разговоре с главой Белого дома.