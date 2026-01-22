Видео
Україна
Видео

Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE
Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

22 января 2026 г. 18:17

Text

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу Украины, США и России. По его словам, переговоры могут состояться уже завтра или послезавтра в Объединенных Арабских Эмиратах, а инициатором выступил Вашингтон. Зеленский с иронией отметил, что надеется, что ОАЭ проинформированы о мероприятии, ведь "иногда такие сюрпризы поступают с американской стороны".

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Говорить на актуальные темы в студии Вечір.LIVE сегодня будут:

  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"
  • Дмитрий Соломчук, нардеп от "Слуги народа"
  • Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Напомним, президент Украины встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе.

После встречи Зеленский сообщил о продуктивном разговоре с главой Белого дома.

Важная речь Зеленского в Давосе — прямой эфир

Важная речь Зеленского в Давосе — прямой эфир

22 января 2026 г. 15:49
Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

22 января 2026 г. 13:00
Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

22 января 2026 г. 12:26
Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

22 января 2026 г. 8:00
Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

21 января 2026 г. 20:11
ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

21 января 2026 г. 19:00
Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

21 января 2026 г. 18:08
Выступление Трампа на форуме в Давосе — трансляция онлайн

Выступление Трампа на форуме в Давосе — трансляция онлайн

21 января 2026 г. 15:51

