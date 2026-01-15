Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Сергей Козырь, депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко, экономист Сергей Фурса, нардеп Валентин Наливайченко и народный депутат Мария Мезенцева-Федоренко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что решение об изменениях в правилах комендантского часа в Киеве примут уже сегодня. Об этом он сообщил по итогам специального совещания.

Напомним, 15 января в Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов.

Кроме того, сегодня Зеленский провел энергетический селектор. Там обсудили комендантский час, увеличение импорта электроэнергии и защиту энергетики.