Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

15 января 2026 г. 18:14

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Сергей Козырь, депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко, экономист Сергей Фурса, нардеп Валентин Наливайченко и народный депутат Мария Мезенцева-Федоренко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что решение об изменениях в правилах комендантского часа в Киеве примут уже сегодня. Об этом он сообщил по итогам специального совещания.

Напомним, 15 января в Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов.

Кроме того, сегодня Зеленский провел энергетический селектор. Там обсудили комендантский час, увеличение импорта электроэнергии и защиту энергетики.

18:39 Зеленский встретился с Залужным — что обсудили

18:34 Зеленский обсудил с главой МИД Албании военное сотрудничество

18:15 Проблемы на границе Украины — кому не удастся ее пересечь

Text

18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

17:47 На Одесчине заметили редкого кота — в чем уникальность животного

17:40 Украина больше покупает, чем продает — как это влияет на цены

17:33 Дело Ермака — НАБУ изъяло цифровые носители на обысках

17:30 Албания в этом году присоединится к инициативе PURL

17:18 Евровидение-2025 — слушать песни всех финалистов Нацотбора

17:12 Минимальные цены на яйца — что происходит в супермаркетах Украины

18:39 Зеленский встретился с Залужным — что обсудили

18:34 Зеленский обсудил с главой МИД Албании военное сотрудничество

18:15 Проблемы на границе Украины — кому не удастся ее пересечь

17:47 На Одесчине заметили редкого кота — в чем уникальность животного

17:40 Украина больше покупает, чем продает — как это влияет на цены

17:33 Дело Ермака — НАБУ изъяло цифровые носители на обысках

17:30 Албания в этом году присоединится к инициативе PURL

17:18 Евровидение-2025 — слушать песни всех финалистов Нацотбора

17:12 Минимальные цены на яйца — что происходит в супермаркетах Украины

17:05 Квартиры на первичке Киева и Львова — в каких районах дешевле

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

6 января

18:04 Новоюлианский и григорианский календари — разные даты, одна вера

Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

15 января 2026 г. 13:27
В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

15 января 2026 г. 13:04
Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026 г. 8:00
Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

14 января 2026 г. 19:00
Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

14 января 2026 г. 18:31
Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

14 января 2026 г. 13:22
Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

14 января 2026 г. 8:00
В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

13 января 2026 г. 18:20

