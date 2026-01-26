Уже на этой неделе может состояться новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад делегации после встреч в ОАЭ и напомнил, что это первый за долгое время формат такого диалога по завершению войны.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 26 января.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

политтехнолог Олег Постернак;

политолог Руслан Рохов;

доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;

Председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец;

директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997 год), премьер-министр Украины (2005-2006 годы), министр обороны Украины (2007-2009 годы) Юрий Ехануров;

философ, публицист Сергей Дацюк.

Напомним, что Зеленский заявлял, что на переговорах с Россией было много проблемных вопросов.

Кроме того, глава государства сообщал, что документ о гарантиях безопасности готов на 100%.