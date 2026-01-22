Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса arrow
Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

22 января 2026 г. 12:26

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:26 Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Text

08:00 Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

21 января 2026
Text

20:11 Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

Text

19:00 ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

Text

18:08 Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Выступление Трампа на форуме в Давосе — трансляция онлайн

Text

13:07 Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:14 Второй день форума в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE

Text

09:14 НАТО срочно собирает руководителей обороны стран - прямой эфир

Text

08:00 Встреча в Давосе продолжается, мир обсуждают — эфир Ранок.LIVE

Text

12:26 Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Text

08:00 Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

21 января 2026
Text

20:11 Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

Text

19:00 ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

Text

18:08 Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

В Давосе началась церемония подписания устава "Совета мира". Участие в запуске принимает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Выступление Трампа можно посмотреть на Новини.LIVE.

Кто участвует в мероприятии

На мероприятии также присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Катара, Индонезии, Аргентины и Венгрии. Среди участников также министры и дипломаты из Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Турции, Марокко, Иордании, а также других стран.

https://t.me/novynylive/183594

США позиционируют "Совет мира" как новую межгосударственную платформу для "стабилизации, восстановления управляемости и обеспечения долгосрочного мира" в зонах конфликтов.

Напомним, ранее мы писали, что такое "Совет мира" и кто в него входит.

Также сообщалось, что Россия готова платить Соединенным Штатам Америки.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:30 Уиткофф отметил Буданова как переговорщика от Украины

Text

12:26 Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

12:20 Не завершил прохождение ВВК — какое наказание ждет

12:12 Украина планирует десять новых оборонных проектов в Европе

12:10 Жилье умершей одесситки продали по фиктивным бумагам — схема

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:05 Мирные переговоры и визит в Украину — заявления Виткоффа в Давосе

11:42 Уиткофф сказал, куда поедет после переговоров в Москве

11:41 Действительно ли iPhone 17 Pro может розоветь после чистки

11:30 Поражение аэродрома в Крыму — детали успешной операции ВМС

11:30 Киевстар изменил условия обслуживания — что получили абоненты

12:30 Уиткофф отметил Буданова как переговорщика от Украины

12:20 Не завершил прохождение ВВК — какое наказание ждет

12:12 Украина планирует десять новых оборонных проектов в Европе

12:10 Жилье умершей одесситки продали по фиктивным бумагам — схема

12:05 Мирные переговоры и визит в Украину — заявления Виткоффа в Давосе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:42 Уиткофф сказал, куда поедет после переговоров в Москве

11:41 Действительно ли iPhone 17 Pro может розоветь после чистки

11:30 Поражение аэродрома в Крыму — детали успешной операции ВМС

11:30 Киевстар изменил условия обслуживания — что получили абоненты

11:25 Одна из стран ЕС ввела единый транспортный абонемент

22:33 Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе

06:33 Экологическая катастрофа в Одессе — в каком состоянии Черное море

20 января

23:49 Первый день дискуссий в Давосе — что на самом деле обсуждали

19:44 Совет мира — что это такое и зачем его выносят в Давос

19 января

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане

17 января

08:25 Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

16 января

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

Text

12:26 Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Text

08:00 Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

21 января
Text

20:11 Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

Text

19:00 ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

Text

18:08 Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

22 января 2026 г. 8:00
Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

21 января 2026 г. 20:11
ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

21 января 2026 г. 19:00
Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

21 января 2026 г. 18:08
Выступление Трампа на форуме в Давосе — трансляция онлайн

Выступление Трампа на форуме в Давосе — трансляция онлайн

21 января 2026 г. 15:51
Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE

Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE

21 января 2026 г. 13:07
Второй день форума в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE

Второй день форума в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE

21 января 2026 г. 10:14
НАТО срочно собирает руководителей обороны стран - прямой эфир

НАТО срочно собирает руководителей обороны стран - прямой эфир

21 января 2026 г. 9:14

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации