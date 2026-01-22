В Давосе началась церемония подписания устава "Совета мира". Участие в запуске принимает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Выступление Трампа можно посмотреть на Новини.LIVE.

Кто участвует в мероприятии

На мероприятии также присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Катара, Индонезии, Аргентины и Венгрии. Среди участников также министры и дипломаты из Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Турции, Марокко, Иордании, а также других стран.

США позиционируют "Совет мира" как новую межгосударственную платформу для "стабилизации, восстановления управляемости и обеспечения долгосрочного мира" в зонах конфликтов.

Напомним, ранее мы писали, что такое "Совет мира" и кто в него входит.

Также сообщалось, что Россия готова платить Соединенным Штатам Америки.