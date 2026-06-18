Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна" arrow
Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна"

Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна"

18 июня 2026 г. 16:36

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:36 Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна"

Text

13:05 Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

Text

07:24 Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

17 июня 2026
Text

21:46 Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

Text

19:00 Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

Text

17:54 Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

16 июня 2026
Text

17:53 Россию ждет непростая зима и новые санкции: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 Москва горит после удара ВСУ: эфир День.LIVE

Text

16:36 Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна"

Text

13:05 Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

Text

07:24 Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

17 июня 2026
Text

21:46 Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

Text

19:00 Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

В Брюсселе 18 июня началось заседание Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн", которое проходит в рамках встречи министров обороны стран НАТО. Участники обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, укрепление обороноспособности и сотрудничество между союзниками.

Смотрите прямую трансляцию события на YouTube-канале Новини.LIVE.

Заседание Контактной группы в формате "Рамштайн"

В ходе вступительных заявлений участники обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, укрепление украинской противовоздушной обороны, поставки вооружения и развитие оборонного производства. Также ожидаются заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Михаила Федорова и генсека НАТО Марка Рютте.

Великобритания и Германия будут сопредседательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Участники встречи сосредоточатся на вопросах дальнейшей военной помощи, финансирования оборонных нужд и наращивания производства вооружения. Кроме того, запланирован ряд переговоров с участием государств-членов НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский рассказал о важных договоренностях с Германией. По его словам, Украина вместе с ЕС сегодня сделает первый шаг к формированию будущей Европейской антибаллистической системы. Он также выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет открыть все шесть переговорных кластеров в рамках вступления в ЕС.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:07 Зеленский: сильнейшая армия Европы возможна только с Украиной

17:00 Рютте: сокращение американского контингента в Европе начнется немедленно

16:59 Женщины в ВСУ: более 10 % добровольцев сознательно идут в пехоту

16:49 Не менее 30 тыс. военных ежемесячно: Зеленский о потерях РФ

16:47 Зеленский: Украине нужны НРК и дальнобойные артиллерийские снаряды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:43 Бронирование во время академотпуска: юрист объяснил, когда это возможно

16:41 Зеленский заявил, что РФ испытывает нехватку топлива из-за ударов по НПЗ

Text

16:36 Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна"

16:35 Зеленский: Украина и Германия подписали соглашение в сфере обороны

16:32 Что означает зеленая или желтая точка на экране смартфона

17:07 Зеленский: сильнейшая армия Европы возможна только с Украиной

17:00 Рютте: сокращение американского контингента в Европе начнется немедленно

16:59 Женщины в ВСУ: более 10 % добровольцев сознательно идут в пехоту

16:49 Не менее 30 тыс. военных ежемесячно: Зеленский о потерях РФ

16:47 Зеленский: Украине нужны НРК и дальнобойные артиллерийские снаряды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:43 Бронирование во время академотпуска: юрист объяснил, когда это возможно

16:41 Зеленский заявил, что РФ испытывает нехватку топлива из-за ударов по НПЗ

16:35 Зеленский: Украина и Германия подписали соглашение в сфере обороны

16:32 Что означает зеленая или желтая точка на экране смартфона

16:25 Доступное жилье для молодежи: кому дадут ипотеку на льготных условиях

07:55 Тренды свадеб 2026: сколько стоит торжество и какую сумму подарить

07:22 Высокие риски: на что обратить внимание при покупке старой квартиры

9 июня

22:33 Базам РФ не место возле Одесчины: Юсов о ПМР и логистике

8 июня

18:32 Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

4 июня

22:33 Угроза для Одесчины с Приднестровья остается: актуальные риски

3 июня

22:33 Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

2 июня

22:33 Саломе Зурабишвили: победа Украины — будущее Грузии и Европы

27 мая

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

22 мая

21:33 Клубника на одесских рынках дешевеет: актуальные цены сегодня

Text

16:36 Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна"

Text

13:05 Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

Text

07:24 Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

17 июня
Text

21:46 Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

Text

19:00 Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

Видео по теме

Все видео
Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

18 июня 2026 г. 13:05
Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

18 июня 2026 г. 7:24
Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

17 июня 2026 г. 21:46
Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

17 июня 2026 г. 19:00
Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир Вечір.LIVE

Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир Вечір.LIVE

17 июня 2026 г. 17:54
НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

17 июня 2026 г. 13:13
Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

17 июня 2026 г. 8:00
Россию ждет непростая зима и новые санкции: эфир Вечір.LIVE

Россию ждет непростая зима и новые санкции: эфир Вечір.LIVE

16 июня 2026 г. 17:53

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации