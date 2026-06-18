В Брюсселе 18 июня началось заседание Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн", которое проходит в рамках встречи министров обороны стран НАТО. Участники обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, укрепление обороноспособности и сотрудничество между союзниками.

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Заседание Контактной группы в формате "Рамштайн"

В ходе вступительных заявлений участники обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, укрепление украинской противовоздушной обороны, поставки вооружения и развитие оборонного производства. Также ожидаются заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Михаила Федорова и генсека НАТО Марка Рютте.

Великобритания и Германия будут сопредседательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Участники встречи сосредоточатся на вопросах дальнейшей военной помощи, финансирования оборонных нужд и наращивания производства вооружения. Кроме того, запланирован ряд переговоров с участием государств-членов НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский рассказал о важных договоренностях с Германией. По его словам, Украина вместе с ЕС сегодня сделает первый шаг к формированию будущей Европейской антибаллистической системы. Он также выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет открыть все шесть переговорных кластеров в рамках вступления в ЕС.