Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении продуктивных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что мир может быть уже близок.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 18 июня

Приглашенные гости:

Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий «Агентства моделирования ситуаций»;

Владимир Бицак, директор Аналитического центра «Форпост24», депутат Сумского районного совета, командир роты добровольческого формирования;

Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;

Сергей Яроменко, позывной «Ярома», штаб-сержант 3-й категории Отдела коммуникаций 141-й отдельной механизированной бригады;

Игорь Швайка, заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан;

Сергей Джердж, председатель Общественной лиги «Украина-НАТО»;

Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации;

Людмила Денисова, правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;

Кирилл Сазонов, военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения «Гром», политолог;

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям.

Как ранее писали Новини.LIVE, позиция Трампа по поводу войны в Украине изменилась. Участники G7 отметили смену настроений делегации США во время личных встреч на саммите во Франции. Теперь американская сторона демонстрирует готовность усилить давление на Москву.

Также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал о главных результатах международного саммита лидеров G7 в Эвиане. Главными вопросами встречи стали поиски путей для начала мирных переговоров и прекращения российской агрессии.