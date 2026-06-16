Москва горит после удара ВСУ: эфир День.LIVE

Зеленский и Трамп прибыли во Францию на саммит G7, где ожидаются важные переговоры по вопросам поддержки Украины, ужесточения санкций против России и дальнейших шагов по прекращению войны. Тем временем в Москве после атаки вспыхнул масштабный пожар. Что известно о последствиях удара, какие заявления прозвучали на саммите и состоится ли личная встреча президентов Украины и США.

Об этом и не только вы услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 16 июня

Гости эфира:

— Василий Воскобойник, президент Ассоциации «Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству», глава «Офиса миграционной политики»;

— Инна Богатых, заместитель министра юстиции (2024-2025 годы), руководитель юридического направления в компании Truman;

— Александр Колесниченко, политолог, аналитик международной политики;

— Алексей Якубин, кандидат политических наук;

— Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества;

— Павел Себастьянович, экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель;

— Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям.

Темы эфира:

— Зеленский заявил об ударе по Москве: горит НПЗ;

— пожар в Лавре: спасатели не допустили распространения огня внутрь храма;

— Усик показал фото с Трампом и поблагодарил за встречу;

— Украина и Молдова вместе движутся к членству в ЕС — Зеленский;

— Зеленский в разговоре с Патриархом Варфоломеем осудил удар по Лавре;

— Латвия передала 3-му армейскому корпусу 14 бронемашин CVRT;

— Зеленский, Макрон и Трамп уже прибыли на саммит G7.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, американский президент Дональд Трамп заявил, что собирается провести переговоры с президентами Украины и России. Он призвал Кремль к миру и подчеркнул большие потери на фронте.

Известно, что лидеры стран «Большой семерки» провели переговоры с Владимиром Зеленским. Встреча проходила в закрытом формате, без журналистов, и длилась полтора часа.