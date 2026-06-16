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Главная arrow Відео arrow Москва горит после удара ВСУ: эфир День.LIVE arrow
Москва горит после удара ВСУ: эфир День.LIVE

Москва горит после удара ВСУ: эфир День.LIVE

16 июня 2026 г. 13:04

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13:04 Москва горит после удара ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп готов вновь сосредоточить внимание на Украине: эфир Ранок.LIVE

15 июня 2026
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20:17 Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

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07:53 Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

12 июня 2026
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18:18 В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

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13:03 Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

11 июня 2026
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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

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13:04 Москва горит после удара ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп готов вновь сосредоточить внимание на Украине: эфир Ранок.LIVE

15 июня 2026
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20:17 Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

Зеленский и Трамп прибыли во Францию на саммит G7, где ожидаются важные переговоры по вопросам поддержки Украины, ужесточения санкций против России и дальнейших шагов по прекращению войны. Тем временем в Москве после атаки вспыхнул масштабный пожар. Что известно о последствиях удара, какие заявления прозвучали на саммите и состоится ли личная встреча президентов Украины и США.

Об этом и не только вы услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 16 июня

Гости эфира:

— Василий Воскобойник, президент Ассоциации «Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству», глава «Офиса миграционной политики»;
— Инна Богатых, заместитель министра юстиции (2024-2025 годы), руководитель юридического направления в компании Truman;
— Александр Колесниченко, политолог, аналитик международной политики;
— Алексей Якубин, кандидат политических наук;
— Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества;
— Павел Себастьянович, экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель;
— Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям.

Темы эфира:

— Зеленский заявил об ударе по Москве: горит НПЗ;
— пожар в Лавре: спасатели не допустили распространения огня внутрь храма;
— Усик показал фото с Трампом и поблагодарил за встречу;
— Украина и Молдова вместе движутся к членству в ЕС — Зеленский;
— Зеленский в разговоре с Патриархом Варфоломеем осудил удар по Лавре;
— Латвия передала 3-му армейскому корпусу 14 бронемашин CVRT;
— Зеленский, Макрон и Трамп уже прибыли на саммит G7.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, американский президент Дональд Трамп заявил, что собирается провести переговоры с президентами Украины и России. Он призвал Кремль к миру и подчеркнул большие потери на фронте.

Известно, что лидеры стран «Большой семерки» провели переговоры с Владимиром Зеленским. Встреча проходила в закрытом формате, без журналистов, и длилась полтора часа.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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