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НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

17 июня 2026 г. 13:13

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13:13 НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

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Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, военный обозреватель Алексей Гетьман, подполковник Евгений Роженюк, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, социолог Дмитрий Громаков и и.о. заместителя начальника Службы восстановления в Житомирской области Ярослав Бондарчук.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что саммит НАТО сосредоточится на укреплении противовоздушной обороны Украины, поставках ракет для систем Patriot и новой военной техники. Генсек Марк Рютте подтвердил готовность западных партнеров обеспечивать финансирование украинской обороны и в дальнейшем поддерживать Киев.

Среди других тем:

  • ГБР изучает "черные ящики" с места авиакатастрофы Су-24М в Хмельницкой области;
  • в Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М: погибли два пилота;
  • помощь от США: Украина получит часть из одного миллиарда долларов;
  • лидеры G7 объявили о передаче Украине средств ПВО и новых санкциях против РФ;
  • Трамп готов помогать Украине и оказывать давление на Путина, сообщает Politico;
  • Россия атаковала Запорожье: горят торговый центр и жилой дом, есть погибшие и пострадавшие.

Как писали Новини.LIVE, генсек НАТО сообщил, что во время встречи министров обороны стран-членов Альянса будут обсуждаться вопросы ПВО и вооружения для Украины.

Кроме того, Рютте призвал партнеров не прекращать поставки вооружения Киеву. Он подчеркнул, что постоянная поддержка позволит украинской армии удержать инициативу на поле боя.

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13:11 Рютте: потери РФ за три недели превышают потери за 10 лет в Афганистане

13:10 Украинцы в Польше: почему некоторые сотрудники рискуют потерять работу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Норвежский совет принимает заявки на помощь: кто может подать

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