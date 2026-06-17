Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

В четверг, 18 июня 2026 года, в Брюсселе состоится важная встреча министров обороны стран-членов НАТО. Переговоры пройдут в штаб-квартире Альянса под председательством генерального секретаря Марка Рютте. Сразу после этого начнётся 35-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», где союзники обсудят срочное усиление ПВО и новое финансирование для ВСУ.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир «Ранок.LIVE» 17 июня

Приглашенные гости:

Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам

Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015)

Николай Нога, мэр г. Шостка

Сергей Куприйчук, штаб-сержант отдела коммуникаций 14-й бригады «Червона Калина» 1-го корпуса НГУ «Азов»

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций

Сергей Евтушок, народный депутат от партии «Батьківщина», первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ «Закроем небо Украины»

Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист

Дмитрий Иванов, председатель общественной организации «ДОБРОБАТ»

Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины

Новини.LIVE ранее сообщали, что в результате массированной комбинированной атаки России в ночь на 15 июня 2026 года серьезно пострадало культурное наследие Украины. Министр культуры Татьяна Бережная во время брифинга сообщила, что враг повредил сразу 13 исторических памятников в Киеве, Харькове и Днепре.

Между тем президент США Дональд Трамп готов оказать помощь Украине и усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, но выдвигает своё условие. В обмен на поддержку Киева он хочет получить от европейских союзников помощь в противостоянии с Ираном.