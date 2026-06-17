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Главная arrow Відео arrow Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE arrow
Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

17 июня 2026 г. 8:00

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08:00 Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

16 июня 2026
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12 июня 2026
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18:18 В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

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15 июня 2026
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20:17 Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

В четверг, 18 июня 2026 года, в Брюсселе состоится важная встреча министров обороны стран-членов НАТО. Переговоры пройдут в штаб-квартире Альянса под председательством генерального секретаря Марка Рютте. Сразу после этого начнётся 35-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», где союзники обсудят срочное усиление ПВО и новое финансирование для ВСУ.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир «Ранок.LIVE» 17 июня

Приглашенные гости:

  • Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам
  • Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015)
  • Николай Нога, мэр г. Шостка
  • Сергей Куприйчук, штаб-сержант отдела коммуникаций 14-й бригады «Червона Калина» 1-го корпуса НГУ «Азов»
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций
  • Сергей Евтушок, народный депутат от партии «Батьківщина», первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ «Закроем небо Украины»
  • Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист
  • Дмитрий Иванов, председатель общественной организации «ДОБРОБАТ»
  • Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины

Новини.LIVE ранее сообщали, что в результате массированной комбинированной атаки России в ночь на 15 июня 2026 года серьезно пострадало культурное наследие Украины. Министр культуры Татьяна Бережная во время брифинга сообщила, что враг повредил сразу 13 исторических памятников в Киеве, Харькове и Днепре.

Между тем президент США Дональд Трамп готов оказать помощь Украине и усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, но выдвигает своё условие. В обмен на поддержку Киева он хочет получить от европейских союзников помощь в противостоянии с Ираном.

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