Россию ждет непростая зима и новые санкции: эфир Вечір.LIVE

Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США могут возобновить санкции против России, поскольку Ормузский пролив уже разблокирован, и нефть поставляется. Также президент Владимир Зеленский предупредил Кремль, что в случае отказа от мирных переговоров Россию ждет тяжелая зима из-за воздушных ударов Украины.

Об этом и не только будут обсуждать гости и эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 16 июня

Гостями эфира Вечір.LIVE будут:

Сергей Фурса, экономист, финансист;

Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес";

Руслан Горбенко, народный депутат ("Слуга народа"), член комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины ("Батькивщина"), секретарь комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский провел встречу с лидерами стран "G7". В беседе также принимала участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны обсудили зимний пакет помощи и производство зенитных ракет.

Также мы писали, что Владимир Зеленский в очередной раз пригласил кремлевского диктатора Владимира Путина на переговоры. Он предложил встретиться в рамках саммита G7 и сообщил, что на переговорах могли бы присутствовать лидеры и других стран, но в Кремле это предложение проигнорировали.

Накануне этой встречи лидеров министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио уже успели провести переговоры и полностью согласовали свои позиции.