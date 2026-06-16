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Россию ждет непростая зима и новые санкции: эфир Вечір.LIVE

Россию ждет непростая зима и новые санкции: эфир Вечір.LIVE

16 июня 2026 г. 17:53

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17:53 Россию ждет непростая зима и новые санкции: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Москва горит после удара ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп готов вновь сосредоточить внимание на Украине: эфир Ранок.LIVE

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

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07:53 Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

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18:18 В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

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13:03 Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

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17:53 Россию ждет непростая зима и новые санкции: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Москва горит после удара ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп готов вновь сосредоточить внимание на Украине: эфир Ранок.LIVE

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США могут возобновить санкции против России, поскольку Ормузский пролив уже разблокирован, и нефть поставляется. Также президент Владимир Зеленский предупредил Кремль, что в случае отказа от мирных переговоров Россию ждет тяжелая зима из-за воздушных ударов Украины.

Об этом и не только будут обсуждать гости и эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 16 июня

Гостями эфира Вечір.LIVE будут:

  • Сергей Фурса, экономист, финансист;
  • Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес";
  • Руслан Горбенко, народный депутат ("Слуга народа"), член комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Валентин Наливайченко, народный депутат Украины ("Батькивщина"), секретарь комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский провел встречу с лидерами стран "G7". В беседе также принимала участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны обсудили зимний пакет помощи и производство зенитных ракет.

Также мы писали, что Владимир Зеленский в очередной раз пригласил кремлевского диктатора Владимира Путина на переговоры. Он предложил встретиться в рамках саммита G7 и сообщил, что на переговорах могли бы присутствовать лидеры и других стран, но в Кремле это предложение проигнорировали.

Накануне этой встречи лидеров министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио уже успели провести переговоры и полностью согласовали свои позиции.

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