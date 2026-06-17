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Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир «Вечір.LIVE»

Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир «Вечір.LIVE»

17 июня 2026 г. 17:54

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17:54 Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир «Вечір.LIVE»

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

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17:54 Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир «Вечір.LIVE»

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13:13 НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

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08:00 Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

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Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны в Украине претерпела существенные изменения. По его словам, Трамп начал более реалистично оценивать ситуацию на фронте.

Карни также отметил, что в последнее время Соединенные Штаты демонстрируют готовность усиливать экономическое давление на Россию и рассматривать новые пакеты оборонной помощи для Украины.

«Речь шла об изменении тона в отношении Украины, смене ориентации, более реалистичных, на наш взгляд, ожиданиях относительно дальнейшего хода этой войны и позиции в отношении России», — сказал Марк Карни.

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира:

  • Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)
  • Сергей Асланян, журналист и ведущий «Ходорковский LIVE»
  • Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, «Европейская Солидарность»
  • Леонид Косянчук, экс-президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины»
  • Кирилл Фесик, председатель Оболонской РГА в Киеве, кандидат юридических наук
  • Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004–2008)
  • Владимир Мартыненко, советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 гг., адвокат, доктор философии в области права
  • Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать Украине помощь и усилить давление на российского диктатора Владимира Путина. В то же время он ожидает, что европейские союзники в ответ поддержат его позицию в отношении Ирана.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны в Украине претерпела заметные изменения. По его словам, американский лидер начал более реалистично оценивать ситуацию на фронте.

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