Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны в Украине претерпела существенные изменения. По его словам, Трамп начал более реалистично оценивать ситуацию на фронте.

Карни также отметил, что в последнее время Соединенные Штаты демонстрируют готовность усиливать экономическое давление на Россию и рассматривать новые пакеты оборонной помощи для Украины.

«Речь шла об изменении тона в отношении Украины, смене ориентации, более реалистичных, на наш взгляд, ожиданиях относительно дальнейшего хода этой войны и позиции в отношении России», — сказал Марк Карни.

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира:

Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)

Сергей Асланян, журналист и ведущий «Ходорковский LIVE»

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, «Европейская Солидарность»

Леонид Косянчук, экс-президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины»

Кирилл Фесик, председатель Оболонской РГА в Киеве, кандидат юридических наук

Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004–2008)

Владимир Мартыненко, советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 гг., адвокат, доктор философии в области права

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать Украине помощь и усилить давление на российского диктатора Владимира Путина. В то же время он ожидает, что европейские союзники в ответ поддержат его позицию в отношении Ирана.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны в Украине претерпела заметные изменения. По его словам, американский лидер начал более реалистично оценивать ситуацию на фронте.