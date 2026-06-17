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Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

17 июня 2026 г. 19:00

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Гостями эфира "Київський час" стали глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства Виктор Глеба, советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 годах Владимир Мартыненко и председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко

Посмотреть эфир "Київського часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Київський час"

Гости эфира обсудят последствия российской атаки на Киево-Печерскую лавру и возможности восстановления поврежденного культурного наследия. Кроме того, темой также станут заоблачные счета за тепло: как формируются начисления и стоит ли готовиться к дальнейшему росту тарифов.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 июня российские оккупанты массированно атаковали Киево-Печерскую лавру с помощью дрона. В сети показали момент удара.

А генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что удар мог быть нанесен БпЛА, оснащенным зажигательной смесью.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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