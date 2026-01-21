Президент США Дональд Трамп в среду, 21 января, выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ожидается, что в речи глава Белого дома может раскритиковать международные организации и отдельных мировых лидеров.

Прямую трансляцию выступления Дональда Трампа смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Дональда Трампа в Давосе — трансляция

Сегодня, 21 января, в соответствии с программой форума, ожидается специальное обращение президента Трампа к участникам мероприятия.

Кроме выступления, американский лидер планирует провести ряд политических и дипломатических встреч с лидерами европейских стран и представителями других государств, которые прибыли в Давос.

Отметим, что в Давосе сейчас работает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая оперативно освещает события с форума.

