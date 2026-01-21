В швейцарском Давосе стартовал второй день Всемирного экономического форума, во время которого ключевые панельные дискуссии сместились к темам глобальной безопасности, экономической стабильности и роли ведущих государств в условиях нарастания международных кризисов. Центральным событием дня должно стать прибытие президента США Дональда Трампа.

Второй день саммита в Давосе — чего ожидать

В швейцарском Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Во второй день мероприятия организаторы и участники сосредотачиваются на вопросах глобальной безопасности, экономических рисков и роли ведущих государств в мире, переживающем ряд кризисов. Главным событием дня станет публичное выступление президента США Дональда Трампа, которое запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Ожидается, что обращение главы Белого дома станет одним из центральных моментов форума и очертит видение Вашингтона относительно ключевых международных вызовов. Кроме участия в пленарной программе, Дональд Трамп в течение дня должен провести ряд встреч с европейскими и мировыми лидерами, которые прибыли в Давос.

Напомним, вчера в рамках первого дня саммита в Давосе на дискуссии было обсуждено несколько вопросов относительно войны в Украине.

Также глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сделал заявление относительно мирного завершения войны.