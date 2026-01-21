Второй день Всемирного экономического форума в Давосе привлекает внимание выступлением президента США Дональда Трампа, в частности из-за его возможных заявлений по Украине. Ожидается, что в речи 21 января он может резко раскритиковать международные организации и отдельных мировых лидеров.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 21 января.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

кандидат политических наук Алексей Якубин;

депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров;

спикер Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов;

юрист, председатель НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации, управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников;

народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины" Максим Ткаченко;

полковник, начальник коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой;

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

министр социальной политики (2022-2025 годы), кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital Оксана Жолнович.

Ранее мы информировали, что сегодня в Давосе ожидается специальное обращение президента США Дональда Трампа.

Также стало известно, приедет ли украинский лидер Владимир Зеленский на форум в Давосе.