Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE arrow
Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE

Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE

21 января 2026 г. 13:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:07 Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE

Text

10:14 Второй день форума в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE

Text

09:14 НАТО срочно собирает руководителей обороны стран - прямой эфир

Text

08:00 Встреча в Давосе продолжается, мир обсуждают — эфир Ранок.LIVE

20 января 2026
Text

22:19 Трамп подытоживает год президентства — прямой эфир из Белого дома

Text

19:16 Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир

Text

18:05 При каком условии Зеленский поедет в Давос — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026
Text

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE

Text

10:14 Второй день форума в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE

Text

09:14 НАТО срочно собирает руководителей обороны стран - прямой эфир

Text

08:00 Встреча в Давосе продолжается, мир обсуждают — эфир Ранок.LIVE

20 января 2026
Text

22:19 Трамп подытоживает год президентства — прямой эфир из Белого дома

Второй день Всемирного экономического форума в Давосе привлекает внимание выступлением президента США Дональда Трампа, в частности из-за его возможных заявлений по Украине. Ожидается, что в речи 21 января он может резко раскритиковать международные организации и отдельных мировых лидеров.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 21 января.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров;
  • спикер Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов;
  • юрист, председатель НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации, управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников;
  • народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины" Максим Ткаченко;
  • полковник, начальник коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • министр социальной политики (2022-2025 годы), кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital Оксана Жолнович.

Ранее мы информировали, что сегодня в Давосе ожидается специальное обращение президента США Дональда Трампа.

Также стало известно, приедет ли украинский лидер Владимир Зеленский на форум в Давосе.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:12 Проблемы Boeing могли привести к авиакатастрофе — отчет в США

13:11 Ferrexpo ставит производство на паузу — причина

Text

13:07 Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE

13:07 В Киеве треть многоэтажек без отопления — что с ТЭЦ

13:05 На каких КПП больше всего автомобилей — очереди на границе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:05 Липовые справки вместо осмотров — схема в одесском ТЦК

13:00 Деньги от Каритас — кто из семей может оформить более 30 тыс. грн

12:53 На Харьковщине более полумиллиона абонентов без света — детали

12:28 Глава ГУР посетил Запорожский фронт — какова цель поездки

12:28 Приедет ли Зеленский в Давос — что известно

13:12 Проблемы Boeing могли привести к авиакатастрофе — отчет в США

13:11 Ferrexpo ставит производство на паузу — причина

13:07 В Киеве треть многоэтажек без отопления — что с ТЭЦ

13:05 На каких КПП больше всего автомобилей — очереди на границе

13:05 Липовые справки вместо осмотров — схема в одесском ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Деньги от Каритас — кто из семей может оформить более 30 тыс. грн

12:53 На Харьковщине более полумиллиона абонентов без света — детали

12:28 Глава ГУР посетил Запорожский фронт — какова цель поездки

12:28 Приедет ли Зеленский в Давос — что известно

12:27 Как люди пережили атаку на Одесчину — фото последствий

06:33 Экологическая катастрофа в Одессе — в каком состоянии Черное море

20 января

23:49 Первый день дискуссий в Давосе — что на самом деле обсуждали

19:44 Совет мира — что это такое и зачем его выносят в Давос

19 января

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане

17 января

08:25 Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

16 января

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

Text

13:07 Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE

Text

10:14 Второй день форума в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE

Text

09:14 НАТО срочно собирает руководителей обороны стран - прямой эфир

Text

08:00 Встреча в Давосе продолжается, мир обсуждают — эфир Ранок.LIVE

20 января
Text

22:19 Трамп подытоживает год президентства — прямой эфир из Белого дома

Видео по теме

Все видео
Второй день форума в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE

Второй день форума в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE

21 января 2026 г. 10:14
НАТО срочно собирает руководителей обороны стран - прямой эфир

НАТО срочно собирает руководителей обороны стран - прямой эфир

21 января 2026 г. 9:14
Встреча в Давосе продолжается, мир обсуждают — эфир Ранок.LIVE

Встреча в Давосе продолжается, мир обсуждают — эфир Ранок.LIVE

21 января 2026 г. 8:00
Трамп подытоживает год президентства — прямой эфир из Белого дома

Трамп подытоживает год президентства — прямой эфир из Белого дома

20 января 2026 г. 22:19
Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир

Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир

20 января 2026 г. 19:16
При каком условии Зеленский поедет в Давос — эфир Вечір.LIVE

При каком условии Зеленский поедет в Давос — эфир Вечір.LIVE

20 января 2026 г. 18:05
Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

20 января 2026 г. 13:00
Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

20 января 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации