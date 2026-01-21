Глава Офиса президента Буданов на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что сейчас работа над миром все еще продолжается, но пока сказать, что "мир будет завтра" нельзя. В то же время он подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от РФ, нравится это кому-то или нет.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

В эфире будут обсуждать ситуацию на фронте, интенсивность боевых действий и рост роли дронов в войне. Речь пойдет о производстве дронов-перехватчиков в Украине, дефицит операторов, планы РФ по массированным атакам "Шахедами" и создание в Силах обороны специальных подразделений для охоты на вражеских операторов БпЛА. Отдельно затронут тему рекрутинга и подготовки, в частности участия иностранных добровольцев.

Также будут говорить о переговорном процессе, сигналах из Давоса, подготовке документов по миру, роли США и привлечении украинских общин за рубежом.

Отдельно в эфире обсудят гуманитарный блок и политику в отношении внутренне перемещенных лиц. Речь пойдет о масштабах внутреннего переселения, новых жилищных программах, реестрах жилья для ВПЛ, финансовой поддержке семей и детей, контроле за использованием средств и планах государства по поддержке ВПЛ в 2026 году. Также затронут тему восстановления разрушенного жилья.

Завершающей темой станет энергетическая ситуация в стране: массовые отключения электроэнергии, состояние энергосистемы после атак, ситуация вокруг Чернобыльской АЭС, международная помощь с оборудованием и дискуссии по тарифам и субсидиям.

Приглашенные гости Ранок.LIVE

Даниил Положухно — майор, начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа"

Виктор Шлинчак — председатель правления Института мировой политики

Павел Фролов — народный депутат Украины, "Слуга народа", председатель ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ

Станислав Игнатьев — энергетический эксперт Украинского института будущего

Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"

Сергей Нагорняк — народный депутат, Комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Михаил Линецкий — первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации

