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Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

30 декабря 2024 г. 19:06

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В Украине существуют случаи коррупции в медицинских учреждениях. В то же время есть специальная служба, которая принимает жалобы о вымогательстве денег.

Об этом рассказала депутат Киевсовета Зоряна Скалецкая в эфире День.LIVE в понедельник, 30 декабря.

Борьба с коррупцией в больницах

По словам депутата, в случае вымогательства денег или других неправомерных действий в отношении вас в медицинских учреждениях стоит обратиться на горячую линию НСЗУ по номеру 1677. Скалецкая объяснила, что эта служба не только принимает жалобы, но и наказывает медучреждения.

Например, НСЗУ может отозвать средства или даже расторгнуть договор с больницами, которые не выполняют свои обязательства.

"И требования с каждым годом растут в этом перечне к каждому заведению. И поэтому там не только должно быть оборудование, там не только должны быть лекарства все, а, в том числе и отношение", — заметила она.

Напомним, в Украине с 1 января 2025 года начнется оценивание повседневного функционирования человека, что станет альтернативой МСЭК.

Кроме того, государственные больницы могут не ввести платные услуги, которые планируют ввести с 1 января 2025 года. Если данная инициатива заработает, то услуги будут значительно дешевле, чем в частных клиниках.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:22 Зима покажет себя — какой будет погода на Новый год во Львове

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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