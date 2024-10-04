Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

В Украине сократили срок явки в ТЦК и СП по повестке. Также Верховная Рада приняла решение об экономической мобилизации.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостями эфира Новини.LIVE стали:

доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;

адвокат, юрист Ростислав Кравец;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;

майор, начальник группы психологической поддержки персонала Святошинского ТЦК и СП Виталий Мазур;

народный депутат Украины (Европейская Солидарность) Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

срок явки в ТЦК по повестке сократили с 14 до 7 дней, — постановление Кабмина;

решение об экономическом бронировании принято, — нардеп Железняк;

в октябре украинцы получат меньшую зарплату из-за повышения налогов "задним числом", — Железняк;

средняя зарплата в Украине за год выросла на 20%: кому платят больше всего;

страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной, — Пентагон;

на Харьковщине задержали главу МСЭК и 12 ее подельников, которые за деньги "списывали" мужчин по военному учету;

Зеленский хотел уволить Сырского, но после Курской операции его "никто не будет трогать", — Forbes Украина;

между Будановым и Сырским есть конфликт, из-за чего ГУР не привлекли к Курской операции, — Forbes Украина;

в Беларуси взорвался российский дрон, там исчез свет.

Ранее издание Forbes писало, что офис президента готовит серьезные кадровые изменения в оборонном секторе нашего государства.

Кроме того, в Украине в текущем году фиксируют повышение средней заработной платы на 20%.