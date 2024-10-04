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Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

4 октября 2024 г. 17:50

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17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

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16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

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16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

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13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

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11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

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08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
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21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

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17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

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08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

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21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

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17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

В Украине сократили срок явки в ТЦК и СП по повестке. Также Верховная Рада приняла решение об экономической мобилизации.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостями эфира Новини.LIVE стали:

  • доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравец;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • майор, начальник группы психологической поддержки персонала Святошинского ТЦК и СП Виталий Мазур;
  • народный депутат Украины (Европейская Солидарность) Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

  • срок явки в ТЦК по повестке сократили с 14 до 7 дней, — постановление Кабмина;
  • решение об экономическом бронировании принято, — нардеп Железняк;
  • в октябре украинцы получат меньшую зарплату из-за повышения налогов "задним числом", — Железняк;
  • средняя зарплата в Украине за год выросла на 20%: кому платят больше всего;
  • страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной, — Пентагон;
  • на Харьковщине задержали главу МСЭК и 12 ее подельников, которые за деньги "списывали" мужчин по военному учету;
  • Зеленский хотел уволить Сырского, но после Курской операции его "никто не будет трогать", — Forbes Украина;
  • между Будановым и Сырским есть конфликт, из-за чего ГУР не привлекли к Курской операции, — Forbes Украина;
  • в Беларуси взорвался российский дрон, там исчез свет.

Ранее издание Forbes писало, что офис президента готовит серьезные кадровые изменения в оборонном секторе нашего государства.

Кроме того, в Украине в текущем году фиксируют повышение средней заработной платы на 20%.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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