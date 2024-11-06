Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим обсудим ряд важных вопросов. В частности, ход выборов в США и первые результаты голосования.
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О чем эфир:
В эфире Ранок.LIVE также узнаем почему происходят сбои в работе мобильных телефонов во время воздушных тревог. Не оставим без внимания и первые столкновения ВСУ с северокорейскими военными.
Гости сегодняшнего эфира:
- военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Виктория Кинзбургская;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
- народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
- народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;
- член комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат Мария Ионова;
- эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков.
Напомним, в США нарастает напряжение — штаты один за другим объявляют результаты голосований, люди местами выстраивались в длиннющие очереди, чтобы успеть проголосовать, а некоторые уже начали заблаговременно праздновать победу "своего" президента. В частности, во Флориде поклонники Дональда Трампа уже начали танцевать, петь и веселиться, празднуя его победу, которая еще фактически не наступила.
Также мы писали, что Силы обороны столкнулись с военными Северной Кореи на поле боя, однако это были "небольшие стычки". Россия планирует развернуть пять подразделений КНДР на линии фронта.