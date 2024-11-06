Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим обсудим ряд важных вопросов. В частности, ход выборов в США и первые результаты голосования.

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О чем эфир:

В эфире Ранок.LIVE также узнаем почему происходят сбои в работе мобильных телефонов во время воздушных тревог. Не оставим без внимания и первые столкновения ВСУ с северокорейскими военными.

Гости сегодняшнего эфира:

военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Виктория Кинзбургская;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;

народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;

член комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат Мария Ионова;

эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Напомним, в США нарастает напряжение — штаты один за другим объявляют результаты голосований, люди местами выстраивались в длиннющие очереди, чтобы успеть проголосовать, а некоторые уже начали заблаговременно праздновать победу "своего" президента. В частности, во Флориде поклонники Дональда Трампа уже начали танцевать, петь и веселиться, празднуя его победу, которая еще фактически не наступила.

Также мы писали, что Силы обороны столкнулись с военными Северной Кореи на поле боя, однако это были "небольшие стычки". Россия планирует развернуть пять подразделений КНДР на линии фронта.