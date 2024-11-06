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Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.

Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.

6 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.

5 ноября 2024
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22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

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21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

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20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

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19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

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19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

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19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

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18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

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14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

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14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

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08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.

5 ноября 2024
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22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

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21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

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14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим обсудим ряд важных вопросов. В частности, ход выборов в США и первые результаты голосования.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир:

В эфире Ранок.LIVE также узнаем почему происходят сбои в работе мобильных телефонов во время воздушных тревог. Не оставим без внимания и первые столкновения ВСУ с северокорейскими военными.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Виктория Кинзбургская;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
  • народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;
  • член комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат Мария Ионова;
  • эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Напомним, в США нарастает напряжение — штаты один за другим объявляют результаты голосований, люди местами выстраивались в длиннющие очереди, чтобы успеть проголосовать, а некоторые уже начали заблаговременно праздновать победу "своего" президента. В частности, во Флориде поклонники Дональда Трампа уже начали танцевать, петь и веселиться, празднуя его победу, которая еще фактически не наступила.

Также мы писали, что Силы обороны столкнулись с военными Северной Кореи на поле боя, однако это были "небольшие стычки". Россия планирует развернуть пять подразделений КНДР на линии фронта.

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08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.

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07:18 CNN допустил, кто может победить в Вашингтоне на выборах в США

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:56 Банковская тайна — какую информацию нельзя разглашать

06:55 Военная предлагает ввести обязательную мобилизацию женщин

06:54 Реал дома проиграл Милану, а Лунин пропустил три мяча — видео

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08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

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14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ