Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

Снижение мобилизационного возраста до 18 лет — это, безусловно, негативный шаг. Однако все же окончательное решение по этому поводу будет зависеть от ситуации в стране.

Об этом заявил Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в эфире День.LIVE во вторник, 10 ноября.

Нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет

По словам Кравченко, он определенно считает негативным шаг по возможному снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Однако, вместе с тем, Председатель Верховного Суда отмечает, что решение нужно принимать, опираясь на ситуацию.

"Нам нужно защитить наше государство. Потому что если на меде его существование, то не знаю. Когда я служил в армии — призывной возраст был 18 лет. Но я повторюсь, этот вопрос должны решать точно не судьи", — заявил Станислав Кравченко.

Напомним, советник президента Дмитрий Литвин заявил, что правительство не готовит никаких изменений в мобилизационной политике. В частности, речь идет и о снижении возраста призывников с 25 до 18 лет.

Майор ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что для увеличения мобилизационного ресурса есть разные варианты. Несмотря на это, настаивают только на одном из них — снижении мобилизационного возраста в Украине.