Президент Украины Владимир Зеленский выступает на экономическом форуме в Давосе. Перед этим у него состоялась встреча с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Онлайн-трансляцию можно посмотреть на Новини.LIVE.

Чего Зеленский ожидает от саммита

Ранее глава государства сообщал, что после саммита в Давосе рассчитывает на поддержку партнеров для усиления ПВО Украины.

"Ракеты для противовоздушной обороны нужны каждый день. Оружие нужно каждый день. Оборудование для восстановления, для резерва нужно каждый день. Если формат Давоса это обеспечит — реальные результаты для Украины — Украина будет там представлена. Никому не нужна пустая политика и разговоры без результатов", — заявил он.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа длилась около часа.

До этого, Трамп рассказывал, что именно хочет обсудить с украинским лидером.