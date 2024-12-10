В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

Украина фиксирует совершенные преступления России с 2014 года, однако с началом полномасштабного вторжения их стало в разы больше. В настоящее время уже установлено более 150 тысяч военных преступлений РФ в Украине.

Об этом сообщил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в эфире День.LIVE во вторник, 10 ноября.

Репарации за военные преступления

По словам Кравченко, масштаб разрушений, нанесенных Россией после начала полномасштабного вторжения, требовал новых подходов. Для этого был создан Международный Реестр убытков. Он документирует разрушения, жертвы и имущество.

"Создание этого реестра — очень положительный момент, который мы уже на международном уровне решаем зафиксировать, определить цену, чтобы мы могли дальше иметь перспективу возмещения ущерба", — заявил Председатель Верховного Суда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Обсудили создание специального трибунала для России, чтобы наказать ее и привлечь к ответственности.

Кирилл Буданов заявил, что российские военные должны понести наказание за совершенные преступления. Он убежден, что это не произойдет скоро, но процесс неизбежен.