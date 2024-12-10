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В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

10 декабря 2024 г. 17:05

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17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

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16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

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13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

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08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Украина фиксирует совершенные преступления России с 2014 года, однако с началом полномасштабного вторжения их стало в разы больше. В настоящее время уже установлено более 150 тысяч военных преступлений РФ в Украине.

Об этом сообщил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в эфире День.LIVE во вторник, 10 ноября.

Репарации за военные преступления

По словам Кравченко, масштаб разрушений, нанесенных Россией после начала полномасштабного вторжения, требовал новых подходов. Для этого был создан Международный Реестр убытков. Он документирует разрушения, жертвы и имущество.

"Создание этого реестра — очень положительный момент, который мы уже на международном уровне решаем зафиксировать, определить цену, чтобы мы могли дальше иметь перспективу возмещения ущерба", — заявил Председатель Верховного Суда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Обсудили создание специального трибунала для России, чтобы наказать ее и привлечь к ответственности.

Кирилл Буданов заявил, что российские военные должны понести наказание за совершенные преступления. Он убежден, что это не произойдет скоро, но процесс неизбежен.

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17:33 Возможна ли мобилизация осужденных за тяжкие преступления

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:32 На дорогах берегитесь — прогноз погоды во Львове завтра

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17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

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16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

Text

13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир