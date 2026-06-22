В России массовая тревога из-за новой волны атак ВСУ: эфир День.LIVE

В ночь на 22 июня 2026 года Москва и Подмосковье подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников, которая полностью парализовала авиасообщение в центральном регионе РФ. Несмотря на заверения Кремля в «стопроцентной эффективности» ПВО, обломки аппаратов привели к разрушениям в Подмосковье, а в соседней Тульской области зафиксировано прямое попадание в жилой дом.

Об этом и не только вы услышите в эфире День.LIVE.

Эфир «День.LIVE» 22 июня

Гости эфира:

Екатерина Рошук, политолог, владелица онлайн-СМИ «Буквы»;

Сергей Куюн, эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании «А-95»;

Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации «Будь с Украиной»;

Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта «Пантеривец»;

Регина Харченко, и.о. (исполняющая обязанности) городского головы Запорожья.

Новини.LIVE также сообщали о том, что в понедельник, 22 июня 2026 года, премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своем решении покинуть пост главы правительства и лидера Лейбористской партии. Об этом политик заявил во время специального эмоционального обращения на Даунинг-стрит, трансляцию которого вели ведущие мировые СМИ. Причиной отставки стало колоссальное внутриполитическое давление внутри самой Лейбористской партии, резкое падение рейтингов правительства и недавняя победа на довыборах в округе Мейкерфилд его главного конкурента Энди Бернема. Стармер отметил, что будет исполнять обязанности премьера до завершения внутрипартийных выборов, которые начнутся 9 июля.

Также в ночь на 22 июня российский ударный беспилотник совершил прицельную атаку на жилой дом в Зноб-Новгородской общине Сумской области. Жертвами стали двое взрослых и 13-летний подросток. Кроме того, ещё трое местных жителей, среди которых двое детей, получили ранения и травмы различной степени тяжести; в настоящее время врачи борются за их жизнь и здоровье. На месте очередного военного преступления России работают правоохранители, чтобы зафиксировать все доказательства против захватчиков.