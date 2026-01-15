Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE arrow
В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

15 января 2026 г. 13:04

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:04 В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

14 января 2026
Text

19:00 Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

Text

18:31 Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

Text

13:22 Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

13 января 2026
Text

18:20 В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

Text

08:12 Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

12 января 2026
Text

17:55 Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

14 января 2026
Text

19:00 Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

Text

18:31 Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

Text

13:22 Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

В Минэнерго сообщили, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве и Киевской области. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в регионе действуют сетевые ограничения, а возвращение к почасовым графикам возможно после стабилизации энергосистемы.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 15 января.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
  • политолог, доктор политических наук Анна Малкина;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
  • политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;
  • политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;
  • начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Недавно премьер Украины Юлия Свириденко ответила, когда улучшится ситуация со светом в Киеве.

Также мы информировали, что правительство усиливает меры для стабилизации энергосистемы после ударов РФ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:12 Куда девать елку после праздников — пункты приема в Киеве

13:06 Выплаты для украинцев 40+ — какую сумму можно получить в 2026

13:05 Масштабное отключение воды в Одессе — как работают бюветы

13:05 Во Львове российский дрон повредил витражи исторической церкви

Text

13:04 В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:03 Нардеп ответила, могут ли в Киеве объявить эвакуацию

13:00 Денежная помощь на зиму для украинок — кто может получить

12:42 В Украину прибыла глава МИД Албании — что известно

12:39 Снег на Одесчине — в каком состоянии трассы региона

12:31 Цены на российскую нефть в Европе вновь снизились — какой лимит

13:12 Куда девать елку после праздников — пункты приема в Киеве

13:06 Выплаты для украинцев 40+ — какую сумму можно получить в 2026

13:05 Масштабное отключение воды в Одессе — как работают бюветы

13:05 Во Львове российский дрон повредил витражи исторической церкви

13:03 Нардеп ответила, могут ли в Киеве объявить эвакуацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Денежная помощь на зиму для украинок — кто может получить

12:42 В Украину прибыла глава МИД Албании — что известно

12:39 Снег на Одесчине — в каком состоянии трассы региона

12:31 Цены на российскую нефть в Европе вновь снизились — какой лимит

12:26 Львовянка рассказала об атаке России и показала последствия

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

6 января

18:04 Новоюлианский и григорианский календари — разные даты, одна вера

Text

13:04 В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

14 января
Text

19:00 Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

Text

18:31 Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

Text

13:22 Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026 г. 8:00
Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

14 января 2026 г. 19:00
Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

14 января 2026 г. 18:31
Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

14 января 2026 г. 13:22
Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

14 января 2026 г. 8:00
В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

13 января 2026 г. 18:20
Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

13 января 2026 г. 13:08
Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

13 января 2026 г. 8:12

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации