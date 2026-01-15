В Минэнерго сообщили, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве и Киевской области. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в регионе действуют сетевые ограничения, а возвращение к почасовым графикам возможно после стабилизации энергосистемы.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 15 января.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;

политолог, доктор политических наук Анна Малкина;

народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;

политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;

политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;

народный депутат от фракции "Слуга Народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко;

народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;

начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Недавно премьер Украины Юлия Свириденко ответила, когда улучшится ситуация со светом в Киеве.

Также мы информировали, что правительство усиливает меры для стабилизации энергосистемы после ударов РФ.