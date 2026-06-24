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В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

24 июня 2026 г. 13:16

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18:00 Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE

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13:00 В России массовая тревога из-за новой волны атак ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 В Крыму проблемы со светом и топливом: эфир Ранок.LIVE

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18:01 На саммите G7 произошёл прорыв по Украине благодаря Трампу: эфир Вечір.LIVE

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18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

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13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

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08:00 Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

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13:13 США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков в эфире программы Ранок.LIVE заявил об ухудшении ситуации с электроснабжением на временно оккупированном полуострове. Он отметил, что по состоянию на утро без электроэнергии остался Севастополь. Из-за отсутствия света в городе прекратил работу электротранспорт, а родителям воспитанников детских садов рекомендовали не приводить детей в учреждения.

Продолжение этой темы и другие интересные новости вы услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 24 июня

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact;
  • Ростислав Коробка, вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Марко Кушнир, директор по коммуникациям и медиа «Генерал Черешня»;
  • Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник.

Новини.LIVE также сообщили, что российские войска атаковали Конотоп. Под ударом оказался кинотеатр.

В ночь на 24 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым. Практически весь Севастополь остался без электроснабжения.

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21:40 Снятие розыска с ТЦК без штрафа: юрист назвал главную проблему

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:36 ГПСУ: на границе отмечается рост числа выездов из Украины

21:01 Мужчина во Львове совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери

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