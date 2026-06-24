В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков в эфире программы Ранок.LIVE заявил об ухудшении ситуации с электроснабжением на временно оккупированном полуострове. Он отметил, что по состоянию на утро без электроэнергии остался Севастополь. Из-за отсутствия света в городе прекратил работу электротранспорт, а родителям воспитанников детских садов рекомендовали не приводить детей в учреждения.

Продолжение этой темы и другие интересные новости вы услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 24 июня

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact;

Ростислав Коробка, вице-президент торгово-промышленной палаты;

Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Марко Кушнир, директор по коммуникациям и медиа «Генерал Черешня»;

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник.

Новини.LIVE также сообщили, что российские войска атаковали Конотоп. Под ударом оказался кинотеатр.

В ночь на 24 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым. Практически весь Севастополь остался без электроснабжения.