В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков в эфире программы Ранок.LIVE заявил об ухудшении ситуации с электроснабжением на временно оккупированном полуострове. Он отметил, что по состоянию на утро без электроэнергии остался Севастополь. Из-за отсутствия света в городе прекратил работу электротранспорт, а родителям воспитанников детских садов рекомендовали не приводить детей в учреждения.
Продолжение этой темы и другие интересные новости вы услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 24 июня
- Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
- Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact;
- Ростислав Коробка, вице-президент торгово-промышленной палаты;
- Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Марко Кушнир, директор по коммуникациям и медиа «Генерал Черешня»;
- Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник.
Новини.LIVE также сообщили, что российские войска атаковали Конотоп. Под ударом оказался кинотеатр.
В ночь на 24 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым. Практически весь Севастополь остался без электроснабжения.