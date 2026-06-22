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В Крыму проблемы со светом и топливом: эфир Ранок.LIVE

В Крыму проблемы со светом и топливом: эфир Ранок.LIVE

22 июня 2026 г. 8:00

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В оккупированном Россией Крыму начали вводить графики подачи электроэнергии после масштабных сбоев в работе энергосистемы. Из-за повреждений электросетей без света остались жители нескольких районов полуострова.

Об этом смотрите в эфире Ранок.LIVE.

В Крыму возникли проблемы с электроснабжением и топливом

На временно оккупированном полуострове начали действовать графики подачи электроэнергии. Такие ограничения ввели после масштабных сбоев в энергосистеме и повреждения электросетей.

В результате часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Местные власти и профильные службы пытаются стабилизировать ситуацию, однако перебои продолжаются.

На фоне проблем с электроэнергией осложнилась и транспортная ситуация на полуострове. Жители сообщают о трудностях с выездом из Крыма и значительных пробках на автодорогах.

Кроме того, часть железнодорожных рейсов была задержана или отменена, что создало дополнительные неудобства для пассажиров.

Также поступают сообщения о перебоях с поставками топлива. На отдельных автозаправочных станциях уже ввели ограничения на продажу топлива населению.

В настоящее время ситуация на полуострове остается напряженной из-за проблем с энергоснабжением и логистикой.

Гости эфира:

  • Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015);
  • Сергей Луговик, позывной "Депутат", старший лейтенант, начальник группы персонала зенитного ракетного дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы;
  • Вадим Трюхан, политолог-международник;
  • Александр Колесниченко, политолог, аналитик международной политики;
  • Петр Кашувара, главный редактор PostPravda.Info, директор Фонда UA Future;
  • Дмитрий Леушкин, эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime";
  • Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Оксана Юринец, профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности "Львовской политехники", народный депутат Украины VIII созыва;
  • Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.

Новини.LIVE сообщали, что на АЗС во временно оккупированном Крыму прекратили отпуск топлива. Продажа не осуществляется ни за наличные, ни по безналичному расчету.

Новини.LIVE сообщали, что в Крыму 21 июня ввели ряд чрезвычайных ограничений. На полуострове отменили все массовые мероприятия под открытым небом, сократили время работы магазинов и приостановили паромное сообщение. Такие меры объяснили "последними событиями" и необходимостью срочно пересмотреть логистические маршруты.

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01:12 Иран согласился на масштабные инспекции оружия: подробности от Трампа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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