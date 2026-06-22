В оккупированном Россией Крыму начали вводить графики подачи электроэнергии после масштабных сбоев в работе энергосистемы. Из-за повреждений электросетей без света остались жители нескольких районов полуострова.

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В Крыму возникли проблемы с электроснабжением и топливом

На временно оккупированном полуострове начали действовать графики подачи электроэнергии. Такие ограничения ввели после масштабных сбоев в энергосистеме и повреждения электросетей.

В результате часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Местные власти и профильные службы пытаются стабилизировать ситуацию, однако перебои продолжаются.

На фоне проблем с электроэнергией осложнилась и транспортная ситуация на полуострове. Жители сообщают о трудностях с выездом из Крыма и значительных пробках на автодорогах.

Кроме того, часть железнодорожных рейсов была задержана или отменена, что создало дополнительные неудобства для пассажиров.

Также поступают сообщения о перебоях с поставками топлива. На отдельных автозаправочных станциях уже ввели ограничения на продажу топлива населению.

В настоящее время ситуация на полуострове остается напряженной из-за проблем с энергоснабжением и логистикой.

Гости эфира:

Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;

Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015);

Сергей Луговик, позывной "Депутат", старший лейтенант, начальник группы персонала зенитного ракетного дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы;

Вадим Трюхан, политолог-международник;

Александр Колесниченко, политолог, аналитик международной политики;

Петр Кашувара, главный редактор PostPravda.Info, директор Фонда UA Future;

Дмитрий Леушкин, эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime";

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";

Оксана Юринец, профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности "Львовской политехники", народный депутат Украины VIII созыва;

Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.

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