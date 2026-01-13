Видео
В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

13 января 2026 г. 18:20

Text

Гостями эфира Вечір.LIVE стали народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко, нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева-Федоренко, нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак и нардеп "Батькивщина" Михаил Цимбалюк.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят ситуацию в Киеве после российских атак. Там критически не хватает света.

Известно, что электроэнергии не хватает даже для обеспечения критической инфраструктуры. Возле супермаркетов фиксируются очереди из покупателей.

"После сегодняшнего обстрела в столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, в Минэнерго заявили, что пока нет никаких прогнозов относительно того, когда восстановят свет в Киеве.

Сейчас в столице фиксируют значительный дефицит электроэнергии и перебои с отоплением.

