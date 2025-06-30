Успехи ВСУ на Сумщине и создание оружия с ФРГ — эфир Вечір.LIVE

Гости эфира Вечір.LIVE обсудят решение Германии помочь Украине усилить возможности по производству оружия. Кроме того, они поговорят о заявлении Генерального штаба ВСУ по освобождению Андреевки на Сумщине.

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Эфир Утро.LIVE

Кроме того, будут обсуждены следующие темы:

Зеленский лично обратился к Трампу по закупке Patriot, другое направление, где мы нуждаемся в помощи партнеров, — изготовление своих систем ПВО, — Сибига;

Россияне накапливаются в районе населенных пунктов Курахово и Селидово в Донецкой области;

В Кремле отреагировали на заявление Грэма о поддержке Трампом санкций против России.

Гостями эфира Ранок.LIVE стали:

вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БПЛА "Первый контакт";

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 гг.) Георгий Тука;

генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019 гг.) Сергей Кривонос;

бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Напомним, что в понедельник, 30 июня, в Киев с официальным визитом впервые прибыл министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул объявил о намерении своей страны начать совместные предприятия с Украиной. По его словам, такой шаг будет способствовать ускорению производственных процессов в Киеве и увеличению объемов продукции для нужд обороны.