Силы специальных операций ВСУ полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал во временно оккупированном Крыму. Подробностей о нанесении удара по мосту пока нет, однако в пресс-службе пообещали предоставить подробности в ближайшее время.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE 23 июня.

Гости эфира

Остап Яриш — медиа-советник Razom for Ukraine, украинский журналист в Вашингтоне;

Нина Южанина — народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;

Марек Сиерант — польский политолог;

Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016–2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Богдан Попов — эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»;

Сергей Соболев — народный депутат от партии «Батькивщина», Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ.

Как писали Новини.LIVE, ранее бойцы ССО взяли под воздушный контроль часть пути в Крым. Дроны наносят удары по технике россиян и разрушают логистические пути.

Также мы сообщали, что в Крыму произошел массовый блэкаут из-за проблем в работе электрических сетей. Без света остались сразу четыре городских округа и четыре района.