Украина видит "окно возможностей" в ближайшие месяцы: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политтехнолог Ярослав Макитра, эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце, начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно, доктор экономических наук Ярослав Жалило, политолог Игорь Чаленко, волонтер (г. Херсон) Андрей позывной "Боксер", народный депутат Оксана Савчук, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, начальник отдела рекрутинга 28 ОМБР Контракты Денис Швидкий и основательница БФ «Несокрушимый Харьков» Мария Зайцева.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление министра обороны Михаила Федорова о том, что Украина видит "окно возможностей" в ближайшие месяцы и работает над тем, чтобы создать новые.

"Встреча в формате "Рамштайн" прошла под лозунгом "окно возможностей". И пока мы видим это "окно возможностей" в ближайшие месяцы. Мы работаем над тем, чтобы создать новые "окна возможностей", с тем чтобы заставить врага пойти на справедливый мир", — сказал он на пресс-конференции после 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Федорова, в мае Украина вернула под свой контроль на 100 км² территории больше, чем Россия смогла захватить за тот же период. Это один из самых весомых результатов за последнее время.

Также Федоров сообщал, что Великобритания планирует направить замороженные российские активы на масштабное финансирование закупок беспилотников украинского производства.