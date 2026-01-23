Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE arrow
Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

23 января 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

22 января 2026
Text

18:17 Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:49 Важная речь Зеленского в Давосе — прямой эфир

Text

13:00 Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:26 Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Text

08:00 Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

21 января 2026
Text

20:11 Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

Text

19:00 ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

Text

18:08 Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Выступление Трампа на форуме в Давосе — трансляция онлайн

Text

08:00 Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

22 января 2026
Text

18:17 Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:49 Важная речь Зеленского в Давосе — прямой эфир

Text

13:00 Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:26 Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах. Известно, что в состав украинской делегации войдут Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Гнатов. Переговоры будут продолжаться в течение двух дней.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 23 января

Ведущие обсудят ситуацию на фронте на Славянском направлении и попытки российских войск форсировать Северский Донец, бои за господствующие высоты и реальную численность группировки РФ, задействованной в войне против Украины.

В эфире также темой обсуждений будет энергетический кризис: прогнозы относительно длительных отключений, гуманитарные риски в отдельных районах Киева и действия власти в условиях дефицита электро- и теплоснабжения. Отдельный блок посвящен социальной политике: выплатам и жилищным программам для ВПЛ, изменению количества получателей помощи и новым инициативам для переселенцев в общинах.

Гости прокомментируют контакты США, Украины и РФ, результаты встреч с посредниками, подготовку трехсторонних переговоров в ОАЭ, возможные договоренности по энергетическим ударам, а также состояние документов о гарантиях безопасности США для Украины.

Приглашенные гости:

  • Евгений Самойлов — позывной "Самсон", начальник штаба 90-й отдельной аэромобильной бригады
  • Оксана Савчук — народный депутат, Комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Максим Джигун — политолог, партнер агентства Good Politics
  • Ростислав Балабан — политолог
  • Максим Ткаченко — народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья ВСК ВР по защите прав ВПЛ
  • Владимир Крейденко — народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Максим Гардус — специалист по коммуникациям Razom We Stand
  • Виктория Вдовиченко — содиректор программы "Будущее Украины", Центр геополитики Кембриджского университета

Напомним, Зеленский рассказал, какие темы обсудят в ОАЭ на трехсторонней встрече.

Отдельно глава государства высказался о Владимире Путине и готов ли он заканчивать войну.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:26 Трамп отозвал приглашение Канаде в Совет мира из-за слов Карни

08:00 Денежная помощь УВКБ ООН в 10,8 тыс. грн — кто и где получит

Text

08:00 Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

07:45 Дроны атаковали Пензу — под ударом нефтебаза и ТЭЦ

07:25 Не только штрафы — почему снасти рыбака могут отобрать в 2026

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Блокировка карт в ПриватБанке — причины и как избежать

06:33 Что происходит с одесскими трамваями во время блэкаутов

06:30 Фуражный ячмень прибавляет в цене — сколько стоит тонна в январе

06:30 Как и где обжаловать решение ТЦК о пригодности к призыву

06:12 Регистрацию квартиры заблокируют из-за имени — в чем нюанс

08:26 Трамп отозвал приглашение Канаде в Совет мира из-за слов Карни

08:00 Денежная помощь УВКБ ООН в 10,8 тыс. грн — кто и где получит

07:45 Дроны атаковали Пензу — под ударом нефтебаза и ТЭЦ

07:25 Не только штрафы — почему снасти рыбака могут отобрать в 2026

07:01 Блокировка карт в ПриватБанке — причины и как избежать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:33 Что происходит с одесскими трамваями во время блэкаутов

06:30 Фуражный ячмень прибавляет в цене — сколько стоит тонна в январе

06:30 Как и где обжаловать решение ТЦК о пригодности к призыву

06:12 Регистрацию квартиры заблокируют из-за имени — в чем нюанс

06:10 Пенсии с 1 февраля — кому и как пересмотрят выплаты в Украине

06:33 Что происходит с одесскими трамваями во время блэкаутов

21 января

22:33 Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе

06:33 Экологическая катастрофа в Одессе — в каком состоянии Черное море

20 января

23:49 Первый день дискуссий в Давосе — что на самом деле обсуждали

19:44 Совет мира — что это такое и зачем его выносят в Давос

19 января

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане

17 января

08:25 Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

16 января

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

Text

08:00 Украина, США и РФ впервые встретятся — эфир Ранок.LIVE

22 января
Text

18:17 Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:49 Важная речь Зеленского в Давосе — прямой эфир

Text

13:00 Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:26 Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Видео по теме

Все видео
Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал встречу Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

22 января 2026 г. 18:17
Важная речь Зеленского в Давосе — прямой эфир

Важная речь Зеленского в Давосе — прямой эфир

22 января 2026 г. 15:49
Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл для переговоров с Трампом — эфир День.LIVE

22 января 2026 г. 13:00
Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

Заседание по созданию "Совета мира" Трампа — включение из Давоса

22 января 2026 г. 12:26
Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Для Киева создадут новые графики отключений — эфир Ранок.LIVE

22 января 2026 г. 8:00
Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

21 января 2026 г. 20:11
ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

21 января 2026 г. 19:00
Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

21 января 2026 г. 18:08

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации