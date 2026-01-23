Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах. Известно, что в состав украинской делегации войдут Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Гнатов. Переговоры будут продолжаться в течение двух дней.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 23 января

Ведущие обсудят ситуацию на фронте на Славянском направлении и попытки российских войск форсировать Северский Донец, бои за господствующие высоты и реальную численность группировки РФ, задействованной в войне против Украины.

В эфире также темой обсуждений будет энергетический кризис: прогнозы относительно длительных отключений, гуманитарные риски в отдельных районах Киева и действия власти в условиях дефицита электро- и теплоснабжения. Отдельный блок посвящен социальной политике: выплатам и жилищным программам для ВПЛ, изменению количества получателей помощи и новым инициативам для переселенцев в общинах.

Гости прокомментируют контакты США, Украины и РФ, результаты встреч с посредниками, подготовку трехсторонних переговоров в ОАЭ, возможные договоренности по энергетическим ударам, а также состояние документов о гарантиях безопасности США для Украины.

Приглашенные гости:

Евгений Самойлов — позывной "Самсон", начальник штаба 90-й отдельной аэромобильной бригады

Оксана Савчук — народный депутат, Комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры

Максим Джигун — политолог, партнер агентства Good Politics

Ростислав Балабан — политолог

Максим Ткаченко — народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья ВСК ВР по защите прав ВПЛ

Владимир Крейденко — народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры

Максим Гардус — специалист по коммуникациям Razom We Stand

Виктория Вдовиченко — содиректор программы "Будущее Украины", Центр геополитики Кембриджского университета

