МИД совместно с Минэнерго созывает Энергетический Рамштайн на фоне масштабных отключений света. Это произошло по поручению премьер-министра Юлии Свириденко. Во время него рассчитывается получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 16 января

В эфире будут обсуждать ситуацию на фронте и на границе, влияние погодных условий на боевые действия, расширение серых зон и актуальные вызовы для Сил обороны. Отдельно будут говорить о новых контрактах для военных, проблеме СЗЧ и общей дисциплине в условиях войны.

Значительная часть эфира будет посвящена внутренней политике и безопасности: работе парламента, коррупционным скандалам, деятельности ВСК, резонансным судебным процессам, а также злоупотреблениям в системе ТЦК и анонсированным аудитам. Обсудят и изменения, которые Кабмин вводит во время действия комендантского часа.

Отдельный блок будет касаться экономики и энергетики. Речь пойдет о последствиях длительных отключений света для бизнеса и бюджета, рисках закрытия малого предпринимательства, состоянии государственных финансов, сотрудничестве с МВФ и проблемах теневой экономики. Также будут говорить об энергетической безопасности, атаках РФ на критическую инфраструктуру, возможных решениях правительства и ожиданиях от международной поддержки.

Завершат эфир обсуждением общественных настроений украинцев на фоне энергетического кризиса и войны.

Гости эфира:

Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница"

Сергей Евтушок — народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики

Олег Устенко — экономист, советник Президента Украины в 2019-2024 годах

Нина Южанина — народный депутат Украины, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Кирилл Сазонов — военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог

Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института

Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий

Андрей Еременко — социолог

Напомним, в Украине не будут менять правила действия комендантского часа. Зато власть готовит новые решения.

А гендиректор YASNO ответил, когда ситуация со светом улучшится и что влияет на длительные отключения.