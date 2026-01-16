МИД совместно с Минэнерго созывает Энергетический Рамштайн на фоне масштабных отключений света. Это произошло по поручению премьер-министра Юлии Свириденко. Во время него рассчитывается получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 16 января
В эфире будут обсуждать ситуацию на фронте и на границе, влияние погодных условий на боевые действия, расширение серых зон и актуальные вызовы для Сил обороны. Отдельно будут говорить о новых контрактах для военных, проблеме СЗЧ и общей дисциплине в условиях войны.
Значительная часть эфира будет посвящена внутренней политике и безопасности: работе парламента, коррупционным скандалам, деятельности ВСК, резонансным судебным процессам, а также злоупотреблениям в системе ТЦК и анонсированным аудитам. Обсудят и изменения, которые Кабмин вводит во время действия комендантского часа.
Отдельный блок будет касаться экономики и энергетики. Речь пойдет о последствиях длительных отключений света для бизнеса и бюджета, рисках закрытия малого предпринимательства, состоянии государственных финансов, сотрудничестве с МВФ и проблемах теневой экономики. Также будут говорить об энергетической безопасности, атаках РФ на критическую инфраструктуру, возможных решениях правительства и ожиданиях от международной поддержки.
Завершат эфир обсуждением общественных настроений украинцев на фоне энергетического кризиса и войны.
Гости эфира:
- Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница"
- Сергей Евтушок — народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики
- Олег Устенко — экономист, советник Президента Украины в 2019-2024 годах
- Нина Южанина — народный депутат Украины, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Кирилл Сазонов — военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог
- Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института
- Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий
- Андрей Еременко — социолог
Напомним, в Украине не будут менять правила действия комендантского часа. Зато власть готовит новые решения.
А гендиректор YASNO ответил, когда ситуация со светом улучшится и что влияет на длительные отключения.