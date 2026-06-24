Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости начала настоящих мирных переговоров между Украиной и РФ для прекращения войны. По его словам, даже в самой России растет недовольство затянувшимися боевыми действиями и звучат претензии в адрес Путина. Президент подчеркнул, что внутренние трудности должны подтолкнуть россиян к осознанию реальных последствий войны и необходимости её прекращения, добавив, что Украина уже представила все необходимые предложения для начала конструктивного диалога.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 24 июня

Приглашенные гости:

Петр Олещук, политолог

Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020)

Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки в 2005–2010 гг., генерал армии Украины

Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Денис Чистиков, заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым

Олег Мицик, адвокат

Наталья Бутырская, эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону, старший аналитик Центра «Новая Европа»

Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России

Наталья Птуха, начальник отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра

Как уже писали Новини.LIVE, Владимир Путин заявил, что не видит никаких оснований для личной встречи с Владимиром Зеленским. По словам российского диктатора, Украина сама настаивает на таких переговорах, но он очень сомневается, что от этого будет какая-то польза.

Между тем президент США Дональд Трамп во время частной беседы дал Зеленскому противоположный совет: нужно действовать против России гораздо жестче. Трамп уверен, что Путин ничего не сделает и не пойдет на уступки, если на него как следует не надавить.