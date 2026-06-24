Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE arrow
Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

24 июня 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

23 июня 2026
Text

18:00 Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE

22 июня 2026
Text

18:17 Лукашенко планирует срочно встретиться с Путиным: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В России массовая тревога из-за новой волны атак ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Крыму проблемы со светом и топливом: эфир Ранок.LIVE

19 июня 2026
Text

18:01 На саммите G7 произошёл прорыв по Украине благодаря Трампу: эфир Вечір.LIVE

Text

18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

23 июня 2026
Text

18:00 Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости начала настоящих мирных переговоров между Украиной и РФ для прекращения войны. По его словам, даже в самой России растет недовольство затянувшимися боевыми действиями и звучат претензии в адрес Путина. Президент подчеркнул, что внутренние трудности должны подтолкнуть россиян к осознанию реальных последствий войны и необходимости её прекращения, добавив, что Украина уже представила все необходимые предложения для начала конструктивного диалога.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 24 июня

Приглашенные гости:

  • Петр Олещук, политолог
  • Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020)
  • Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки в 2005–2010 гг., генерал армии Украины
  • Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Денис Чистиков, заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым
  • Олег Мицик, адвокат
  • Наталья Бутырская, эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону, старший аналитик Центра «Новая Европа»
  • Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России
  • Наталья Птуха, начальник отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра

Как уже писали Новини.LIVE, Владимир Путин заявил, что не видит никаких оснований для личной встречи с Владимиром Зеленским. По словам российского диктатора, Украина сама настаивает на таких переговорах, но он очень сомневается, что от этого будет какая-то польза.

Между тем президент США Дональд Трамп во время частной беседы дал Зеленскому противоположный совет: нужно действовать против России гораздо жестче. Трамп уверен, что Путин ничего не сделает и не пойдет на уступки, если на него как следует не надавить.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:17 Трамп оценил позиции Зеленского в войне РФ против Украины

24 июня

23:55 Бывший президент Польши оценил перспективы прекращения огня в Украине

23:48 В Госдепе США заявили, что Путин не хочет мира

22:51 Кос заявила о необратимости членства Украины в ЕС

22:12 Зеленский: РФ усиливает защиту Москвы и сталкивается с кризисами в регионах

21:40 Снятие розыска с ТЦК без штрафа: юрист назвал главную проблему

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:36 ГПСУ: на границе отмечается рост числа выездов из Украины

21:01 Мужчина во Львове совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери

20:25 Налог на посылки из Китая: для кого вырастет стоимость отправлений

20:23 Украину накрывает летняя жара: до +32° и локальные грозы

00:17 Трамп оценил позиции Зеленского в войне РФ против Украины

24 июня

23:55 Бывший президент Польши оценил перспективы прекращения огня в Украине

23:48 В Госдепе США заявили, что Путин не хочет мира

22:51 Кос заявила о необратимости членства Украины в ЕС

22:12 Зеленский: РФ усиливает защиту Москвы и сталкивается с кризисами в регионах

21:40 Снятие розыска с ТЦК без штрафа: юрист назвал главную проблему

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:36 ГПСУ: на границе отмечается рост числа выездов из Украины

21:01 Мужчина во Львове совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери

20:25 Налог на посылки из Китая: для кого вырастет стоимость отправлений

20:23 Украину накрывает летняя жара: до +32° и локальные грозы

07:55 Тренды свадеб 2026: сколько стоит торжество и какую сумму подарить

07:22 Высокие риски: на что обратить внимание при покупке старой квартиры

9 июня

22:33 Базам РФ не место возле Одесчины: Юсов о ПМР и логистике

8 июня

18:32 Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

4 июня

22:33 Угроза для Одесчины с Приднестровья остается: актуальные риски

3 июня

22:33 Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

2 июня

22:33 Саломе Зурабишвили: победа Украины — будущее Грузии и Европы

27 мая

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

22 мая

21:33 Клубника на одесских рынках дешевеет: актуальные цены сегодня

Text

18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

23 июня
Text

18:00 Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

24 июня 2026 г. 18:00
В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

24 июня 2026 г. 13:16
Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

23 июня 2026 г. 18:00
США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

23 июня 2026 г. 13:13
Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE

Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE

23 июня 2026 г. 8:00
Лукашенко планирует срочно встретиться с Путиным: эфир Вечір.LIVE

Лукашенко планирует срочно встретиться с Путиным: эфир Вечір.LIVE

22 июня 2026 г. 18:17
В России массовая тревога из-за новой волны атак ВСУ: эфир День.LIVE

В России массовая тревога из-за новой волны атак ВСУ: эфир День.LIVE

22 июня 2026 г. 13:00
В Крыму проблемы со светом и топливом: эфир Ранок.LIVE

В Крыму проблемы со светом и топливом: эфир Ранок.LIVE

22 июня 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации