Украина подписала контракт с Германией на закупку 600 ракет для систем противовоздушной обороны. В то же время Киев до сих пор ожидает решения администрации президента США Дональда Трампа о выдаче лицензии на производство ракет для комплексов Patriot на территории Европы.
Об этом смотрите в эфире Ранок.LIVE.
По словам американского президента, в настоящее время в США производят около 700 ракет в год. Американская сторона уже передала соответствующие лицензии Германии, которая начала собственное производство.
"Производство, то, что есть сейчас в США, составляет около 700 ракет в год. Это американское производство. Они передали лицензии немцам. Немцы уже начали собственное производство. Мы уже подписали с ними контракт на значительную сумму, на 600 ракет. Это хороший контракт... Но, безусловно, это длительный процесс", — отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что европейские и американские компании, занимающиеся производством систем Patriot, поддерживают идею запуска производства ракет для этих комплексов в Европе.
По словам Зеленского, для реализации этого проекта необходимо личное разрешение президента США Дональда Трампа.
Гости ефира
- Ярослав Макитра, политтехнолог
- Александр Краев, эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма"
- Денис, позывной "Ворон", младший лейтенант, командир взвода ударных БПЛА, 433-го отдельного батальона беспилотных систем в составе 21-го армейского корпуса
- Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук
- Евгений Семеняка, эксперт по вопросам легализации иностранцев в Польше
- Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации
- Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины
- Вадим Пикуз, и.о. председателя Мариупольского районного совета
- Шимон Бриман, историк, эксперт по отношениям между Израилем и Украиной
Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон впервые одобрительно отнесся к инициативе Киева по получению лицензий на совместное производство систем ПВО и ракет к ним. По словам главы государства, для запуска этого механизма осталось получить личное одобрение президента США Дональда Трампа.
Новини.LIVE сообщали, что Германия выделит 400 млн долларов на закупку боеприпасов для систем противовоздушной обороны и ракет Patriot для Украины в рамках программы PURL. В Берлине также подчеркнули, что не намерены сокращать или пересматривать объемы поддержки Украины.