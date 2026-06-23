Украина подписала контракт с Германией на закупку 600 ракет для систем противовоздушной обороны. В то же время Киев до сих пор ожидает решения администрации президента США Дональда Трампа о выдаче лицензии на производство ракет для комплексов Patriot на территории Европы.

Об этом смотрите в эфире Ранок.LIVE.

По словам американского президента, в настоящее время в США производят около 700 ракет в год. Американская сторона уже передала соответствующие лицензии Германии, которая начала собственное производство.

"Производство, то, что есть сейчас в США, составляет около 700 ракет в год. Это американское производство. Они передали лицензии немцам. Немцы уже начали собственное производство. Мы уже подписали с ними контракт на значительную сумму, на 600 ракет. Это хороший контракт... Но, безусловно, это длительный процесс", — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что европейские и американские компании, занимающиеся производством систем Patriot, поддерживают идею запуска производства ракет для этих комплексов в Европе.

По словам Зеленского, для реализации этого проекта необходимо личное разрешение президента США Дональда Трампа.

Гости ефира

Ярослав Макитра, политтехнолог

Александр Краев, эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма"

Денис, позывной "Ворон", младший лейтенант, командир взвода ударных БПЛА, 433-го отдельного батальона беспилотных систем в составе 21-го армейского корпуса

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук

Евгений Семеняка, эксперт по вопросам легализации иностранцев в Польше

Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации

Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины

Вадим Пикуз, и.о. председателя Мариупольского районного совета

Шимон Бриман, историк, эксперт по отношениям между Израилем и Украиной

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон впервые одобрительно отнесся к инициативе Киева по получению лицензий на совместное производство систем ПВО и ракет к ним. По словам главы государства, для запуска этого механизма осталось получить личное одобрение президента США Дональда Трампа.

Новини.LIVE сообщали, что Германия выделит 400 млн долларов на закупку боеприпасов для систем противовоздушной обороны и ракет Patriot для Украины в рамках программы PURL. В Берлине также подчеркнули, что не намерены сокращать или пересматривать объемы поддержки Украины.