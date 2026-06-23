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Главная arrow Відео arrow Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE arrow
Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE

Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE

23 июня 2026 г. 8:00

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Украина подписала контракт с Германией на закупку 600 ракет для систем противовоздушной обороны. В то же время Киев до сих пор ожидает решения администрации президента США Дональда Трампа о выдаче лицензии на производство ракет для комплексов Patriot на территории Европы.

Об этом смотрите в эфире Ранок.LIVE.

По словам американского президента, в настоящее время в США производят около 700 ракет в год. Американская сторона уже передала соответствующие лицензии Германии, которая начала собственное производство.

"Производство, то, что есть сейчас в США, составляет около 700 ракет в год. Это американское производство. Они передали лицензии немцам. Немцы уже начали собственное производство. Мы уже подписали с ними контракт на значительную сумму, на 600 ракет. Это хороший контракт... Но, безусловно, это длительный процесс", — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что европейские и американские компании, занимающиеся производством систем Patriot, поддерживают идею запуска производства ракет для этих комплексов в Европе.

По словам Зеленского, для реализации этого проекта необходимо личное разрешение президента США Дональда Трампа.

Гости ефира

  • Ярослав Макитра, политтехнолог  
  • Александр Краев, эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма" 
  • Денис, позывной "Ворон", младший лейтенант, командир взвода ударных БПЛА, 433-го отдельного батальона беспилотных систем в составе 21-го армейского корпуса 
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук 
  • Евгений Семеняка, эксперт по вопросам легализации иностранцев в Польше 
  • Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации 
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины 
  • Вадим Пикуз, и.о. председателя Мариупольского районного совета 
  • Шимон Бриман, историк, эксперт по отношениям между Израилем и Украиной 

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон впервые одобрительно отнесся к инициативе Киева по получению лицензий на совместное производство систем ПВО и ракет к ним. По словам главы государства, для запуска этого механизма осталось получить личное одобрение президента США Дональда Трампа.

Новини.LIVE сообщали, что Германия выделит 400 млн долларов на закупку боеприпасов для систем противовоздушной обороны и ракет Patriot для Украины в рамках программы PURL. В Берлине также подчеркнули, что не намерены сокращать или пересматривать объемы поддержки Украины.

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02:26 Юсов: РФ использует спорт и церковь в качестве инструментов влияния

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:35 Венгрия вновь заблокировала путь Украины и Молдовы в ЕС, — Politico

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