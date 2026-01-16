В ближайшее время Украина получит от Италии около 80 промышленных бойлеров мощностью от 550 до 3000 кВт. Это оборудование передадут для нужд Чернигова, Николаева, Херсона, Харькова, Сум, Запорожья, Одессы, Донецкой области, а также Полтавы и Киева. Кроме того, вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что сейчас актуализируют потребности всех областных военных администраций в генераторах для водоканалов и предприятий теплокоммунэнерго.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Сегодня в студии будут присутствовать:

кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности" Алексей Буряченко;

спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;

народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;

спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин;

доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

политолог Игорь Попов;

народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

