Україна
Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

16 января 2026 г. 13:20

В ближайшее время Украина получит от Италии около 80 промышленных бойлеров мощностью от 550 до 3000 кВт. Это оборудование передадут для нужд Чернигова, Николаева, Херсона, Харькова, Сум, Запорожья, Одессы, Донецкой области, а также Полтавы и Киева. Кроме того, вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что сейчас актуализируют потребности всех областных военных администраций в генераторах для водоканалов и предприятий теплокоммунэнерго.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Сегодня в студии будут присутствовать:

  • кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности" Алексей Буряченко;
  • спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;
  • народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин;
  • доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • политолог Игорь Попов;
  • народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

Напомним, в Украине расширят проект по поддержке когенерации для предпринимателей.

А также новый министр энергетики Денис Шмыгаль обратился к бизнесу с просьбой уменьшить потребление электроэнергии.

