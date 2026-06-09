Украина почти договорилась с Венгрией о вступлении в ЕС: эфир День.LIVE

Украина и Венгрия согласовали 10 из 11 требований Будапешта, необходимых для продвижения евроинтеграции. Стороны договорились открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС. Вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде остался нерешенным и будет вынесен на дальнейшие консультации с международными институтами.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 9 июня.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Олег Саакян — политолог;

Виктория Вдовиченко — содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики, Кембриджский университет;

Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Иван Шевцов — полковник, Начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница";

Сергей Соболев — народный депутат от фракции "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;

Андрей Беседин — начальник Купянской городской военной администрации.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Сегодня эксперты и гости эфира будут обсуждать следующие темы:

ПВО и антибаллистика: Зеленский встретился с премьером Финляндии;

ЕС разрешил останавливать суда теневого флота РФ силой: что это меняет;

удары по Харькову и Чугуеву: много пострадавших, среди жертв — беременная;

Киев и Будапешт в шаге от компромисса по ЕС, спорным остался один вопрос;

топливный коллапс в Крыму и соседних регионах РФ: удары ВСУ парализуют российскую логистику.

Новини.LIVE информировали, что Украина приближается к старту переговоров о вступлении в ЕС, получая поддержку от ключевых европейских стран. Кипр, который председательствует в Совете Евросоюза, начал техническую подготовку к открытию первого переговорного кластера. В то же время Венгрия согласилась снять многомесячное вето после достижения компромиссов по правам национальных меньшинств.

Новини.LIVE писали, что в начале июня 2026 года Владимир Зеленский заявил об определенном прогрессе в переговорах между Украиной и Европейским Союзом о вступлении. По его словам, Киев также ожидает запуска финансирования из согласованного европейского пакета уже летом. Украина продолжает активную работу с партнерами для ускорения евроинтеграционного процесса и получения поддержки.