Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

На совместной встрече с лидерами стран Балтии и Северной Европы Владимир Зеленский анонсировал массированные удары по территории России. Он отметил, что ежедневно россияне атакуют Украину, применяя около 650 беспилотников и от 35 до 100 ракет. Украинская армия в настоящее время способна применять в ответ 300–350 аналогичных средств поражения. Однако Силы обороны стремятся увеличить это количество вдвое для полноценного паритета. Президент констатировал, что при условии 600 украинских запусков Россия в полной мере ощутит войну у себя дома.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир «Ранок.LIVE» 10 июня

Гости сегодняшнего эфира:

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра «Объединенная Украина»;

Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Игорь, позывной "Пиц", командир расчета БПЛА, 3 ОШБр;

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";

Руслан Рохов, политтехнолог;

Юлия Гришина, народный депутат "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций;

Станислав Игнатьев, энергетический эксперт Украинского института будущего;

Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Агия Загребельская, директор по вопросам партнерства и сотрудничества Совета экономической безопасности Украины;

Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник.

Новини.LIVE ранее писали, что Силы обороны Украины провели масштабную спецоперацию, атаковав ряд стратегических объектов армии РФ в тылу и на оккупированных территориях. Защитники успешно взорвали большой склад с боеприпасами в Белгородской области. Также военные ликвидировали несколько важных пунктов управления и баз, где базировались операторы беспилотников. Кроме того, был нанесен существенный удар по логистике врага в порту временно оккупированного Мариуполя. Там в результате атаки полностью выгорели резервуары, что привело к колоссальным потерям топлива для оккупантов.

Также бывший старший сотрудник ЦРУ США Гленн Корн оценил удары Украины по военным и нефтяным объектам в России. Он подробно раскрыл положительные последствия этих атак для Сил обороны и подрыва экономики агрессора. Также экс-разведчик проанализировал текущую ситуацию на фронте российско-украинской войны. Американский специалист назвал конкретные условия, при которых Россия может потерпеть полное поражение