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Главная arrow Відео arrow Украина намерена уничтожить российский аэродром: эфир День.LIVE arrow
Украина намерена уничтожить российский аэродром: эфир День.LIVE

Украина намерена уничтожить российский аэродром: эфир День.LIVE

19 июня 2026 г. 13:00

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Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, доктор экономических наук Василий Фурман, военный аналитик Дмитрий Снегирев, начальник отдела рекрутинга бригады "Помста" Валерий Подолян, политтехнолог Руслан Рохов и народный депутат Алексей Леонов.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина вместе с НАТО ищет способы надолго лишить Россию возможности использовать свои военные аэродромы для атак.

Каждый вылет российской авиации, наносящей удары по украинским городам, начинается именно с аэродромов, поэтому вопрос их блокирования становится одним из ключевых направлений современной обороны.

Как писали Новини.LIVE, в НАТО сообщили, что Россия привлекла к войне против Украины около 24 тысяч наемников, которые в основном родом из Африки.

Кроме того, в НАТО заявляют, что не наблюдают признаков подготовки Россией широкомасштабного наступления. Также отсутствуют какие-либо подтверждения того, что оно уже началось.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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